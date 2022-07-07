Кадыров озвучил свою следующую задачу на Украине
Кадыров назвал своей следующей задачей на Украине уничтожение сбежавших из Чечни террористов
Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в своё время из Чечни. Глава республики напомнил о большой победе в рамках спецоперации — об освобождении ЛНР, — но подчеркнул, что для чеченцев СВО ещё далека до завершения.
"Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в своё время из Чеченской Республики", — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам главы Чечни, сбежавшие террористы находятся в Киеве и для чеченских бойцов принципиальным вопросом будет "свести счёты" с теми, кто бесчинствовал в республике, похищал и убивал мирных граждан.
"У меня только одна просьба. Она заключается в том, чтобы нам дали разрешение дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами. Это всё, что просим. Всё остальное сделаем сами", — добавил Рамзан Кадыров.
А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"*. Он заявил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины является неизбежной.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
Елена Афонина / ТАСС