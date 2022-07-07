Кадыров озвучил свою следующую задачу на Украине

Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в своё время из Чечни. Глава республики напомнил о большой победе в рамках спецоперации — об освобождении ЛНР, — но подчеркнул, что для чеченцев СВО ещё далека до завершения.

"Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в своё время из Чеченской Республики", — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы Чечни, сбежавшие террористы находятся в Киеве и для чеченских бойцов принципиальным вопросом будет "свести счёты" с теми, кто бесчинствовал в республике, похищал и убивал мирных граждан.

"У меня только одна просьба. Она заключается в том, чтобы нам дали разрешение дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами. Это всё, что просим. Всё остальное сделаем сами", — добавил Рамзан Кадыров.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"*. Он заявил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины является неизбежной.