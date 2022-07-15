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15 июля 2022, 09:44

ВС России уничтожили до 140 украинских бойцов в Запорожской области

Вооружённые силы РФ уничтожили в Запорожской области около 140 украинских военных и бойцов нацбатов. Об этом сообщили в российском Минобороны.

ВС России уничтожили до 140 украинских бойцов в Запорожской области. Видео © Минобороны РФ

Один из ударов был нанесён по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Щербаков Запорожской области. В результате была уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военных.

Вторым ударом — в районе Лугового и Новоандреевки Запорожской области — огнём артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Кроме того, российские военные нанесли удары по местам нахождения бойцов нацформирования "Правый сектор"*, в результате чего ликвидировано 300 националистов.

* Деятельность экстремистской организации на территории Российской Федерации запрещена.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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