Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесён, так как в нём располагались Вооружённые силы Украины. Об этом украинскому коллеге заявил старший советник Постпредства РФ при ООН Евгений Варганов.

"РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесён по Дому офицеров, где как раз готовились Вооружённые силы Украины", — сказал он.

При этом Варганов подчеркнул, что украинский коллега не упоминает об ударе по Новой Каховке, где погибли мирные жители. Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.

Также дипломат отметил, что его собеседник, "видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооружённые силы его страны обстреливали мирных людей в Донбассе, и погибшие исчисляются тысячами".