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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 16:54
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Российский дипломат Варганов объяснил удар по Виннице уничтожением военного объекта

Уничтоженный Дом офицеров в Виннице. Обложка © ТАСС / AP

Уничтоженный Дом офицеров в Виннице. Обложка © ТАСС / AP

Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесён, так как в нём располагались Вооружённые силы Украины. Об этом украинскому коллеге заявил старший советник Постпредства РФ при ООН Евгений Варганов.

"РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесён по Дому офицеров, где как раз готовились Вооружённые силы Украины", — сказал он.

При этом Варганов подчеркнул, что украинский коллега не упоминает об ударе по Новой Каховке, где погибли мирные жители. Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.

Также дипломат отметил, что его собеседник, "видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооружённые силы его страны обстреливали мирных людей в Донбассе, и погибшие исчисляются тысячами".

Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку
Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку

Ранее Лайф рассказал, что ВСУ обстреляли центр Изюма, есть жертвы среди гражданских. Зафиксировано порядка десяти прилётов. Стреляли снова по местам скопления людей.

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Григорий Воронцов
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