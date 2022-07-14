Российский дипломат Варганов объяснил удар по Виннице уничтожением военного объекта
Уничтоженный Дом офицеров в Виннице. Обложка © ТАСС / AP
Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесён, так как в нём располагались Вооружённые силы Украины. Об этом украинскому коллеге заявил старший советник Постпредства РФ при ООН Евгений Варганов.
"РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесён по Дому офицеров, где как раз готовились Вооружённые силы Украины", — сказал он.
При этом Варганов подчеркнул, что украинский коллега не упоминает об ударе по Новой Каховке, где погибли мирные жители. Он подчеркнул, что обстрелы, в том числе Донецка, со стороны ВСУ продолжаются.
Также дипломат отметил, что его собеседник, "видимо, забывает, что в течение всех 8 лет вооружённые силы его страны обстреливали мирных людей в Донбассе, и погибшие исчисляются тысячами".
Ранее Лайф рассказал, что ВСУ обстреляли центр Изюма, есть жертвы среди гражданских. Зафиксировано порядка десяти прилётов. Стреляли снова по местам скопления людей.