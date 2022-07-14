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Опубликовано 14 июля 2022, 16:51

Украинские силовики планируют использовать жителей Соледара в качестве живого щита

В ЛНР сообщили о планах ВСУ использовать жителей Соледара как живой щит

Бойцы ВСУ закрепились в жилой застройке города Соледара, чтобы использовать мирных жителей как живой щит. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Город в прямой видимости, уже есть чёткое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет, как и ранее, использовать местное население в качестве живого щита", — приводит РИА "Новости" его слова.

Филипоненко отметил, что Вооружённые силы России и Народная милиция ЛНР в данный момент ведут разведку и работают над определением огневых точек ВСУ. Это делается для того, чтобы минимизировать риск для гражданского населения.

Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска
Бойцы ВСУ дезертируют с позиций около Соледара и Северска

Накануне Лайф сообщал, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Взятие под контроль этого города будет означать, что трасса между Северском и Артёмовском будет перерезана. Тогда Северск будет окружён.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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