Украинские силовики планируют использовать жителей Соледара в качестве живого щита
В ЛНР сообщили о планах ВСУ использовать жителей Соледара как живой щит
Бойцы ВСУ закрепились в жилой застройке города Соледара, чтобы использовать мирных жителей как живой щит. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Город в прямой видимости, уже есть чёткое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет, как и ранее, использовать местное население в качестве живого щита", — приводит РИА "Новости" его слова.
Филипоненко отметил, что Вооружённые силы России и Народная милиция ЛНР в данный момент ведут разведку и работают над определением огневых точек ВСУ. Это делается для того, чтобы минимизировать риск для гражданского населения.
Накануне Лайф сообщал, что союзные силы РФ и ЛНР зашли в городскую черту Соледара. Взятие под контроль этого города будет означать, что трасса между Северском и Артёмовском будет перерезана. Тогда Северск будет окружён.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine