Украинские силовики планируют использовать жителей Соледара в качестве живого щита

Бойцы ВСУ закрепились в жилой застройке города Соледара, чтобы использовать мирных жителей как живой щит. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Город в прямой видимости, уже есть чёткое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет, как и ранее, использовать местное население в качестве живого щита", — приводит РИА "Новости" его слова.

Филипоненко отметил, что Вооружённые силы России и Народная милиция ЛНР в данный момент ведут разведку и работают над определением огневых точек ВСУ. Это делается для того, чтобы минимизировать риск для гражданского населения.