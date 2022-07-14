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Опубликовано 14 июля 2022, 14:59

Стало известно количество жертв после обстрела ВСУ города Изюма

Двое жителей Изюма погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ города Изюма погибли два мирных жителя, ещё 15 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Администрации Харьковской области.

"При обстреле со стороны украинских военных в городе Изюме среди мирного населения 15 раненых и двое погибших", — говорится в сообщении.

Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку
Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли центр Изюма. По данным администрации региона, украинские силовики стреляли по местам скопления людей.

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NurPhoto / Corbis via Getty Images

Евгения Колесникова
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