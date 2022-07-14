Стало известно количество жертв после обстрела ВСУ города Изюма
Двое жителей Изюма погибли в результате обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела ВСУ города Изюма погибли два мирных жителя, ещё 15 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Администрации Харьковской области.
"При обстреле со стороны украинских военных в городе Изюме среди мирного населения 15 раненых и двое погибших", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли центр Изюма. По данным администрации региона, украинские силовики стреляли по местам скопления людей.
NurPhoto / Corbis via Getty Images