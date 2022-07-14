В Сети появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку. Кадры с последствиями обстрела города украинскими военными опубликовали телеграм-канал "Типичный Донецк" и репортёр Андрей Руденко.

Кадры первых минут после удара ВСУ по Донецку. Видео © Telegram / Типичный Донецк / Репортёр Руденко V

На кадрах — повреждённый в результате удара автобус, раненые пассажиры. Их пытаются успокоить очевидцы — просят потерпеть и заверяют, что скоро прибудет скорая. В салоне автобуса много крови.

"Я руку вообще не чувствую. У меня кровь как с поросёнка течёт", — говорит одна из пострадавших женщин.