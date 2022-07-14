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Опубликовано 14 июля 2022, 14:56
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Появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку

В Сети появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку

В Сети появилось видео первых минут после удара ВСУ по Донецку. Кадры с последствиями обстрела города украинскими военными опубликовали телеграм-канал "Типичный Донецк" и репортёр Андрей Руденко.

Кадры первых минут после удара ВСУ по Донецку. Видео © Telegram / Типичный Донецк / Репортёр Руденко V

На кадрах — повреждённый в результате удара автобус, раненые пассажиры. Их пытаются успокоить очевидцы — просят потерпеть и заверяют, что скоро прибудет скорая. В салоне автобуса много крови.

"Я руку вообще не чувствую. У меня кровь как с поросёнка течёт", — говорит одна из пострадавших женщин.

ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке, есть жертвы
ВСУ обстреляли автовокзал "Центр" в Донецке, есть жертвы

Ранее Лайф писал, что автовокзал в Донецке ВСУ обстреляли из американской гаубицы М777. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, Киев вновь целенаправленно уничтожает мирное население и гражданские объекты. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара ранены шесть мирных жителей, два человека погибли.

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Telegram / Типичный Донецк

Никита Осипов
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