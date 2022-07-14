Путин предоставил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине

Документ коснётся гражданских специалистов Вооружённых сил России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов. Закон предусматривает для них соответствующие меры социальной поддержки и создание условий, "обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм".