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Опубликовано 14 июля 2022, 12:55

Путин предоставил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Документ коснётся гражданских специалистов Вооружённых сил России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов. Закон предусматривает для них соответствующие меры социальной поддержки и создание условий, "обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм".

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Напомним, закон был внесён в ГД депутатами "Единой России" и сенаторами Совфеда во главе с секретарём генсовета партии Андреем Турчаком 16 июня.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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