Путин предоставил статус ветерана гражданским участникам спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Документ коснётся гражданских специалистов Вооружённых сил России, сотрудников ремонтных бригад, врачей и других специалистов. Закон предусматривает для них соответствующие меры социальной поддержки и создание условий, "обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм".
Напомним, закон был внесён в ГД депутатами "Единой России" и сенаторами Совфеда во главе с секретарём генсовета партии Андреем Турчаком 16 июня.