МИД РФ рассчитывает на мудрую реакцию Израиля при просьбе Байдена о поставках оружия Киеву
Россия надеется, что Израиль поведёт себя мудро, когда США попросят власти республики о военной помощи Украине. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я надеюсь, что у израильского руководства достаточно мудрости вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией", — подчеркнул он.
Ранее появилась информация, что Джо Байден намерен попросить премьера Израиля увеличить военную помощь Украине. По данным Axios, Иерусалим хочет поставить 1500 касок и столько же защитных жилетов, сотни костюмов для разминирования, 1000 противогазов и другое снаряжение.
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