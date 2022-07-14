МИД РФ рассчитывает на мудрую реакцию Израиля при просьбе Байдена о поставках оружия Киеву

Россия надеется, что Израиль поведёт себя мудро, когда США попросят власти республики о военной помощи Украине. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я надеюсь, что у израильского руководства достаточно мудрости вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией", — подчеркнул он.