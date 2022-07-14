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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 14:02

МИД РФ рассчитывает на мудрую реакцию Израиля при просьбе Байдена о поставках оружия Киеву

Россия надеется, что Израиль поведёт себя мудро, когда США попросят власти республики о военной помощи Украине. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я надеюсь, что у израильского руководства достаточно мудрости вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией", — подчеркнул он.

Пленный командир нацбата заявил, что Россия как противник не по зубам Украине
Пленный командир нацбата заявил, что Россия как противник не по зубам Украине

Ранее появилась информация, что Джо Байден намерен попросить премьера Израиля увеличить военную помощь Украине. По данным Axios, Иерусалим хочет поставить 1500 касок и столько же защитных жилетов, сотни костюмов для разминирования, 1000 противогазов и другое снаряжение.

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Евгения Колесникова
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