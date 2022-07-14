ВСУ обстреляли центр Изюма, есть жертвы среди гражданских

Украинские военные обстреляли центр города Изюма Харьковской области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает администрация региона.

"Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилётов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Информация уточняется", — говорится в сообщении.