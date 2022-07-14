ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 12:35

ВСУ обстреляли центр Изюма, есть жертвы среди гражданских

Украинские военные обстреляли центр города Изюма Харьковской области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает администрация региона.

"Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилётов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Под завалами в Новой Каховке остаются люди
Под завалами в Новой Каховке остаются люди

Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреляли Горловку из "Града". Вооружённые силы Украины выпустили по населённому пункту 20 ракет.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar