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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 15:56

Союзные войска освободили два населённых пункта в ДНР

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Стряповки и Новой Каменки

Населённые пункты Стряповка и Новая Каменка в ДНР освобождены от украинских военных. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

"Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения союзных войск продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских военных и ведут наступление.

Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ
Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР и РФ

Ранее Лайф писал, что союзные войска взяли под контроль более 250 населённых пунктов в ДНР. Среди них — Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка и Красный Пахарь.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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