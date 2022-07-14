Союзные войска освободили два населённых пункта в ДНР

Населённые пункты Стряповка и Новая Каменка в ДНР освобождены от украинских военных. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

"Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения союзных войск продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских военных и ведут наступление.