Союзные войска освободили два населённых пункта в ДНР
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Стряповки и Новой Каменки
Населённые пункты Стряповка и Новая Каменка в ДНР освобождены от украинских военных. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.
"Сегодня украинские националисты были изгнаны из населённых пунктов Стряповка и Новая Каменка. Противник понёс значительные потери в живой силе и технике", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения союзных войск продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских военных и ведут наступление.
Ранее Лайф писал, что союзные войска взяли под контроль более 250 населённых пунктов в ДНР. Среди них — Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка и Красный Пахарь.
ТАСС / Александр Река