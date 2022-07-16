Шойгу потребовал исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам
Российским военным поручено усилить действия группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ по итогам инспекции главы ведомства Сергея Шойгу группировки российских войск на Украине.
"Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населённых пунктов Донбасса и других регионов", — заявили в ведомстве.
Отметим, что приграничные регионы России регулярно оказываются под обстрелом со стороны Украины. Ранее Лайф сообщал, что приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области в очередной раз попало под миномётный обстрел ВСУ. Кроме того, утром 15 июля было обстреляно приграничное село Некислица Севского района Брянской области, а в городе Грайворон Белгородской области на библиотеку с квадрокоптера было скинуто самодельное взрывное устройство.