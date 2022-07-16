Шойгу потребовал исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам

Российским военным поручено усилить действия группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ по итогам инспекции главы ведомства Сергея Шойгу группировки российских войск на Украине.