В Госдуме рассказали о желании иностранного бизнеса в России уйти в тень

Западный бизнес предпочитает уйти в тень, чтобы не афишировать свою деятельность в России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, многие иностранные партнёры не собираются покидать российский рынок и стремятся "сделать всё возможное", чтобы не потерять "огромные деньги, что всегда зарабатывали в нашей стране".

"Западный бизнес так держится за Россию, готов сегодня даже спрятаться в тень, лишь бы его деятельность в нашей стране не бросалась в глаза", — отметил собеседник издания.

Топилин согласился с тем, что в открытую никто из западных бизнесменов, финансистов и инвесторов сегодня не выступил против антироссийских санкций.

"Но, поверьте, все они до единого хотят продолжать работать в России", — резюмировал он.