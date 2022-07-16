В Госдуме назвали "единственный вариант" для пострадавших от санкций российских бизнесменов
Депутат Топилин посоветовал потерявшим активы на Западе бизнесменам инвестировать в Россию
Пострадавшие от незаконных санкций Запада российские бизнесмены должны начать вкладывать деньги в экономику своей страны. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет", — сказал он.
Ранее ФАС согласовала сделку по покупке российского бизнеса OBI, а польская компания Hortex продала российский бизнес поставщику рыбы.
Напомним, что на этой неделе британская косметическая сеть Lush заявила о планах закрыть все оставшиеся магазины в России. Кроме того, шведский производитель техники для химчисток и прачечных Electrolux объявил о решении прекратить деятельность в нашей стране. А китайский производитель Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки смартфонов в Россию.