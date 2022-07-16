В Госдуме назвали "единственный вариант" для пострадавших от санкций российских бизнесменов

Пострадавшие от незаконных санкций Запада российские бизнесмены должны начать вкладывать деньги в экономику своей страны. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

"Надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет", — сказал он.