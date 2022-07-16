В Крыму предложили объявить Байдена в международный розыск
Депутат Шеремет: Байдена пора объявить в розыск как международного преступника
Президент США Джо Байден заслуживает быть объявленным в международный розыск за "политику спонсирования неонацизма". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине", — отметил собеседник издания.
Шеремет добавил, что Запад под прикрытием демократических ценностей использовал Украину и её народ "как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций". А главной целью Америки остаётся ослабление России, заключил депутат.
Ранее Байден призвал "свободный мир поддержать решимость США" и добиться "стратегического провала" спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную и финансовую поддержку киевской власти.