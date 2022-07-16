Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 09:24

В Крыму предложили объявить Байдена в международный розыск

Депутат Шеремет: Байдена пора объявить в розыск как международного преступника

Президент США Джо Байден заслуживает быть объявленным в международный розыск за "политику спонсирования неонацизма". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине", отметил собеседник издания.

Шеремет добавил, что Запад под прикрытием демократических ценностей использовал Украину и её народ "как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций". А главной целью Америки остаётся ослабление России, заключил депутат.

Семья пропавшего на Украине американского наёмника обвинила Байдена в бездействии
Семья пропавшего на Украине американского наёмника обвинила Байдена в бездействии

Ранее Байден призвал "свободный мир поддержать решимость США" и добиться "стратегического провала" спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную и финансовую поддержку киевской власти.

BannerImage

flickr.com/ Gobierno Danilo Medina/ Casa Blanca

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Госдума
  • Джо Байден
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar