Путин рассказал, за счёт чего удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций

Российским властям при участии Госдумы удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в четверг, 7 июля.

"В сжатые сроки начиная уже с первых чисел марта в тесном контакте с правительством введены несколько пакетов антисанкционных мер. Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать", — отметил российский лидер.

С учётом быстро меняющейся ситуации Госдума вместе с правительством постоянную вела донастройку линейки мер по поддержке базовых отраслей экономики, предприятий и трудовых коллективов, включая сегмент малого и среднего бизнеса, указал глава государства.

"Нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезвычайного, чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования", — указал Путин.