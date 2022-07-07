Путин рассказал, за счёт чего удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций
Российским властям при участии Госдумы удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в четверг, 7 июля.
"В сжатые сроки начиная уже с первых чисел марта в тесном контакте с правительством введены несколько пакетов антисанкционных мер. Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать", — отметил российский лидер.
С учётом быстро меняющейся ситуации Госдума вместе с правительством постоянную вела донастройку линейки мер по поддержке базовых отраслей экономики, предприятий и трудовых коллективов, включая сегмент малого и среднего бизнеса, указал глава государства.
"Нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезвычайного, чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования", — указал Путин.
Ранее в ходе той же встречи Путин отметил, что межпартийные разногласия для депутатов, как для настоящих патриотов, в этот сложный период ушли на второй план. "Партий у нас много, а Родина — одна", — сказал глава государства.