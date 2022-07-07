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Опубликовано 7 июля 2022, 20:01

Путин рассказал, за счёт чего удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций

Российским властям при участии Госдумы удалось минимизировать последствия незаконных западных санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций в четверг, 7 июля.

"В сжатые сроки начиная уже с первых чисел марта в тесном контакте с правительством введены несколько пакетов антисанкционных мер. Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать", отметил российский лидер.

С учётом быстро меняющейся ситуации Госдума вместе с правительством постоянную вела донастройку линейки мер по поддержке базовых отраслей экономики, предприятий и трудовых коллективов, включая сегмент малого и среднего бизнеса, указал глава государства.

"Нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезвычайного, чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования", указал Путин.

Путин поблагодарил лидеров фракций Госдумы за решительную и согласованную работу после 24 февраля
Путин поблагодарил лидеров фракций Госдумы за решительную и согласованную работу после 24 февраля

Ранее в ходе той же встречи Путин отметил, что межпартийные разногласия для депутатов, как для настоящих патриотов, в этот сложный период ушли на второй план. "Партий у нас много, а Родина — одна", — сказал глава государства.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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