Четверо погибли в результате обстрела Донецка украинской армией

Число погибших из-за ночных обстрелов Петровского района Донецка возросло до четырёх человек, ещё четверо мирных жителей оказались ранены. Об этом проинформировал в субботу Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Число погибших возросло до четырёх человек, ещё четыре мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу в Киевском районе Донецка под обстрел ВСУ попала семья. В результате ночного обстрела по Партизанскому проспекту погибла женщина, ранены мужчина и ребёнок. В Кировском районе Донецка также была ранена женщина, её состояние выясняется. Кроме того, Лайф сообщал, что украинская армия обстреляла село Скарговка в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS.