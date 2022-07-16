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Регион
Опубликовано 16 июля 2022, 06:58

Четверо погибли в результате обстрела Донецка украинской армией

Штаб теробороны ДНР: Число погибших при обстреле Донецка возросло до четырёх человек

Число погибших из-за ночных обстрелов Петровского района Донецка возросло до четырёх человек, ещё четверо мирных жителей оказались ранены. Об этом проинформировал в субботу Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

  • Фото © Штаб территориальной обороны ДНР
    Фото © Штаб территориальной обороны ДНР
  • Фото © Штаб территориальной обороны ДНР
    Фото © Штаб территориальной обороны ДНР
  • Фото © Штаб территориальной обороны ДНР
    Фото © Штаб территориальной обороны ДНР

Фото © Штаб территориальной обороны ДНР

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"Число погибших возросло до четырёх человек, ещё четыре мирных жителя получили ранения", — говорится в сообщении.

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Ранее в субботу в Киевском районе Донецка под обстрел ВСУ попала семья. В результате ночного обстрела по Партизанскому проспекту погибла женщина, ранены мужчина и ребёнок. В Кировском районе Донецка также была ранена женщина, её состояние выясняется. Кроме того, Лайф сообщал, что украинская армия обстреляла село Скарговка в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS.

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Штаб территориальной обороны ДНР

Алексей Берковиц
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