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Опубликовано 16 июля 2022, 07:07

Шойгу проинспектировал участвующие в "Операции Z" группировки войск России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил "Юг" и "Центр" — генерала армии Сергея Суровикина и генерал-полковника Александра Лапина во время инспекции участвующих в "Операции Z" войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине", отметили в ведомстве.

Помимо Суровикина и Лапина, Шойгу заслушал доклады других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

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Ранее Шойгу назвал приоритетом специальной военной операции на Украине сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения.

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Андрей Бражников
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