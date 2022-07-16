Шойгу проинспектировал участвующие в "Операции Z" группировки войск России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил "Юг" и "Центр" — генерала армии Сергея Суровикина и генерал-полковника Александра Лапина во время инспекции участвующих в "Операции Z" войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине", — отметили в ведомстве.

Помимо Суровикина и Лапина, Шойгу заслушал доклады других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине.