На Украине открестились от планов "отвоевать юг"

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг заявление о том, что президент Зеленский приказал подготовить контрнаступление на юге. Он отметил, что Киев не скрывает желания вернуть границы по состоянию на 1991 год. Однако сведения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил.

"Есть конкретный приказ президента Генштабу готовить планы по деоккупации всей Украины. А дальше уже с точки зрения приоритезации планов военные, исходя из возможностей, должны предложить", — пояснил глава украинского Минобороны в интервью Би-би-си.

Также министр отметил, что заявление о "приказе" он сделал на неродном для него английском языке.