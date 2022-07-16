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Опубликовано 15 июля 2022, 21:45
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На Украине открестились от планов "отвоевать юг"

Министр обороны Украины Резников опроверг информацию о приказе отвоевать юг

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг заявление о том, что президент Зеленский приказал подготовить контрнаступление на юге. Он отметил, что Киев не скрывает желания вернуть границы по состоянию на 1991 год. Однако сведения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил.

"Есть конкретный приказ президента Генштабу готовить планы по деоккупации всей Украины. А дальше уже с точки зрения приоритезации планов военные, исходя из возможностей, должны предложить", пояснил глава украинского Минобороны в интервью Би-би-си.

ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг Украины
ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг Украины

Также министр отметил, что заявление о "приказе" он сделал на неродном для него английском языке.

Ранее на Украине вновь помечтали о возвращении южных и восточных территорий. Глава МИД Украины Кулеба назвал целью Киева возвращение контроля над всеми утраченными территориями.

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ТАСС / AP / Michael Probst

Юлия Коновалова
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