Для чего Посольство США на Украине просит своих соотечественников уехать из страны Американские дипломаты просят своих граждан покинуть Украину. Однако за рядовым заявлением может стоять подготовка к военным провокациям или окончанию боевых действий. 21873 21873 Scott Peterson / Getty Images

Посольство США на Украине призвало своих граждан покинуть Незалежную. Американские дипломаты начали беспокоиться о безопасности обладателей паспортов США.

— Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть её, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно, — говорится в сообщении.

В дипмиссии считают, что в ближайшее время ситуация в стране может резко и внезапно ухудшиться. Американцам советуют не появляться в многолюдных местах, при обстрелах прятаться в убежищах.

В прошлый раз дипломаты США призывали своих граждан уехать с Украины 30 января. Интересно, что ещё в апреле президент Украины заявлял, что знал о начале конфликта, при этом для эвакуации населения ничего не делал. Откуда Владимир Зеленский знал о планируемой спецоперации? Вероятно, данные ему предоставили западные разведки. Сейчас же американцы дают понять, что у них есть понимание о грядущем. Произойти может всё что угодно, в том числе подписание мирного договора или же провокации со стороны ВСУ.

Война под чужим флагом

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Уже несколько раз украинские неонацисты выставляли Россию в качестве страны, совершающей военные преступления. Это началось не во время специальной военной операции. Достаточно вспомнить историю со сбитым в 2014 году "боингом" или вечные вбросы о том, что Донецк и Луганск обстреливают россияне или донбасские ополченцы.

С 24 февраля ситуация не изменилась и провокации продолжаются. Так, все помнят про историю в Буче, откуда вышли российские войска. Сначала всё шло нормально, мэр города снимал радостные видео, украинские войска спокойно пришли на оставленные позиции, а потом вдруг оказалось, что в населённом пункте проводились массовые казни. Обвинили, конечно же, российских военнослужащих. Кроме того, начали "обнаруживаться" массовые захоронения.

8 апреля ракетой "Точка-У" был совершён удар по вокзалу в Краматорске. Сразу же посыпались обвинения в адрес Российской Федерации. Украинские власти попытались доказать, что это был удар "Искандером", но снимки говорили об обратном. Чуть позже засветился номер ракеты и оказалось, что боеприпасы со схожей серией били раньше по Донецку.

Ещё в марте экс-президент США Дональд Трамп предложил американскому правительству развязать войну между Россией и Китаем. Для этого он рекомендовал использовать переодетых американских солдат. Им требуется напасть в китайской форме на россиян. Возможно, Трамп пошутил, но нужно помнить, что это один из претендентов на президентское кресло в 2024 году.

Зная подлость американского руководства, можно ожидать чего угодно. Например, обстрел гражданской инфраструктуры в крупных городах. Почему они просят не появляться в многолюдных местах? Может быть, потому что туда будет нанесён удар? Нельзя исключать, что обстрелу подвергнется и территория России.

— Такие заявления делаются перед какой-то ожидаемой эскалацией боевых действий на Украине. Возможно, это будут обстрелы территории Российской Федерации с ожиданием ответных действий. Очевидно, что это будет контролируемый США процесс, это не решение Украины, — сказал Лайфу военный эксперт Борис Рожин.

Под удар могут попасть Крым и Крымский мост, Белгородская и Брянская области. При этом, чем ударят, сказать сложно, так как всё зависит от конфигурации линии фронта.

Подготовка к сдаче

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Ещё одним вариантом развития событий может быть подписание мирного договора. Все же понимают, что Украина — марионеточное государство, курируемое США. Внутренние проблемы побуждают их сконцентрироваться на них, тем более что скоро промежуточные выборы.

Понятно, что есть территории, которые Россия хотела бы занять. На них могут оказаться граждане США. При фильтрации к ним могут возникнуть вопросы. Хорошо, если это будет какой-то любопытный гражданский. С наёмниками же отдельная история.

— Это заявление по большому счёту обозначает, что американское государство снимает с себя ответственность за своих граждан, которые по разным причинам остаются на территории Украины. Американцам дали понять, что никто не собирается заниматься их судьбой и возвращать на родину, — считает зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Россия чётко даёт понять, что отступать никто не собирается. Военные настроены решительно, всё время звучат призывы идти к Одессе и далее. Об этом знают в Соединённых Штатах.

Сдать Украину является для них болезненным шагом. Столько лет они добивались дестабилизации у границы России и фактически добились этого. И, возможно, в ближайшее время этого не произойдёт.

— В ближайшие несколько месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. И Байден с Демократической партией не могут выйти на них как не просто политическая сила, а сила, сдавшая Украину, а перед сдачей вложившая в неё миллиарды долларов налогоплательщиков. До ноября сдача Украины маловероятна, если не произойдёт событий, которые резко изменят состояние дел, например свержение Владимира Зеленского, — пояснил политолог Геворг Мирзаян.

Им можно было бы продолжать играть на этой территории, но анализ даёт понять, что игра уже не стоит свеч, поэтому необходимо оставлять Украину и начать разрабатывать новые проекты "Анти-Россия", в том числе и внутри страны.

Фото © Sean Gallup / Getty Images Готовятся ли США к сдаче Украины? 0 Они уже давно пытаются отдать её России США будут использовать Украину до последнего К выборам в Конгресс усилят своё влияние, а потом сдадут

Авторы Даниил Черных