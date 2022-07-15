Как и зачем Зеленский готовится сдать западную часть страны полякам
С начала спецоперации на Украине больше других на Западе не унимается Польша. Неужели Варшаву так волнует судьба украинцев, которым они ещё недавно припоминали Волынскую резню? На самом деле нет.
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В марте этого года страны Запада дали чётко понять, что не готовы впрягаться в боевые действия с Россией ради Украины, поэтому всё, на что может рассчитывать Киев, — это почти боевое железо (почти списанное) и деньги. Ни о каком отправлении контингента или о закрытии воздушного пространства, как того просили мечтатели о кружевных трусиках и наивные дурачки, верившие во "всемогущий Запад", не было и речи.
Но у официальных лиц Польши была совсем иная позиция. Патологическая русофобия варшавского руководства затмила разум сразу после начала украинского конфликта. Так, небогатые по сравнению с престарелыми западноевропейскими "тиграми" поляки оказались среди лидеров по военной и финансовой помощи Киеву, потратив на Зеленского и его хунту не менее трёх миллиардов долларов. По этим тратам Варшава уступила лишь США и Великобритании. Как будто в Польше нет никаких проблем, на которые нужны деньги. Притом что "инвестиция" в корне невыгодная: шансы сохранения режима Зеленского крайне скромны.
Параллельно вбухиванию денег в апологетов Степана Бандеры и Романа Шухевича польские власти активно занимаются втягиванием мира в третью мировую войну, провоцируя Запад "ответить России". Так, недавно покинувший свой пост вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что "на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО".
Ярослав Качиньский. Фото © ТАСС / AP
Позже был обнародован приказ командующего Вооружёнными силами Польши Ярослава Мики о приведении в полную боевую готовность десантных частей, которые должны будут первыми войти на Западную Украину — "в целях охраны объектов критической структуры во Львовской и Волынской областях Украины".
Киевский ответ на "любезность" или сделка
Несмотря на то что все воинственные инициативы Польши были проигнорированы её более мощными союзниками по НАТО, в Киеве стали воспринимать Варшаву как главную поддержку и опору. Если дело дрянь, так хоть приободряющее слово соседей поддерживает в Зеленском последние — уже еле трепыхающиеся — надежды на перемогу.
В конце мая президент Украины то ли в знак благодарности, то ли с некими далеко идущими планами предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус в своей стране. Соответствующий законопроект был опубликован в официальных источниках Киева 11 июля. Из него следует, что граждане Польши и члены их семей смогут легально пребывать на Украине в течение полутора лет с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание и социальные выплаты.
На этом фоне возникает вопрос, а не взаимосвязано ли стремление Польши принять участие в конфликте на стороне Украины с этим законом Зеленского?
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве. Фото © ТАСС / Zuma
Экс-дипломат и политический аналитик Ростислав Ищенко в одном из своих материалов как раз такую связь прослеживает. Во-первых, приравнивание поляков в правах к гражданам Украины позволит первым беспрепятственно служить в украинской армии. Кроме того, Зеленский таким образом может заключить с президентом Польши Анджеем Дудой своего рода сделку: мы даём полякам все права на Украине, а вы вводите сюда свои войска, чтобы прикрыть западную часть страны, пока мы местных призывников и военных (из Львова, Ровно, Луцка, Тернополя) отправим в мясорубку в Донбассе и на юге.
По мнению политолога Дмитрия Родионова, это очень вероятное развитие событий, потому что все прекрасно понимают, что у Киева заканчиваются солдаты.
— Большая часть боеспособных и опытных подразделений была уничтожена русской армией. То, что сейчас остаётся, это обслуживающий персонал украинской армии, это новобранцы, которые абсолютно не умеют воевать. И они рано или поздно тоже будут уничтожены. Поэтому возникает вопрос, кем заткнуть эти бреши. Их закрыть можно в первую очередь иностранными наёмниками, но с ними связываться довольно сложно, потому что ни одна страна не отправит туда своих солдат, потому что это будет означать войну с Россией. А когда иностранцы из какого-либо государства будут приравнены в правах к местному населению, это существенно облегчает им службу в армии или полиции на Украине. С этой целью граждан Польши и приравнивают в правах к украинцам, — сказал Родионов в интервью Лайфу.
Военный обозреватель Виктор Баранец подтвердил, что такое развитие событий — вполне реальная перспектива.
— Но всё будет зависеть от решения киевской власти. Если Зеленский и Верховная рада решат, что войска Польши надо вводить на Западную Украину, то они туда прибудут уже на следующий день. Местные подразделения территориальной обороны и военных везут как мясо на восток страны в окопы, — полагает он.
Российский политический журналист Владимир Корнилов считает по-другому. По его словам, далеко не факт, что предоставление особого статуса гражданам Польши будет означать введение польских войск на Украину.
— Но тот факт, что руководители Польши неоднократно на разных уровнях выдвигали авантюрную идею ввода миротворческого контингента НАТО на Украину — не может не вызывать тревогу, — обращает он внимание.
Русский ответ
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Российское руководство неоднократно заявляло, что любое вмешательство в конфликт на Украине будет означать увеличение его масштабов и реальную угрозу начала мировой войны. Этот же тезис подтвердил и белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, в любом случае приведёт к третьей мировой войне.
В России пока терпят бесконечную накачку украинской армии натовским оружием, но кто знает, что последует за игнорированием "стопятьсотого" предупреждения стран Запада?
— Российскому снаряду или ракете всё равно, придут ли поляки в западную часть Украины, им всё равно, какого врага уничтожать — польского или украинского. Нам надо выполнить задачи, которые мы поставили перед собой на Украине, вне зависимости от того, придут поляки подо Львов или не придут. Мы отобьём у поляков охоту участвовать в этой катавасии. Зеленский решил прикрыть проблемы Украины Польшей. Теперь будет уже не русско-украинский конфликт, а русско-польско-украинский. В этом есть и своя опасность: когда Россия намолотит гробов для польских солдат, то Варшава будет зазывать вмешаться в конфликт НАТО. И если Запад поведётся на это, будет третья мировая война, — отметил военный эксперт Виктор Баранец.
Политолог Владимир Корнилов в целом согласен с такой позицией, при этом он напоминает о том, что враждебная активность Польши началась далеко не сегодня.
— Россия прямо, открыто и публично предупреждала, что появление любых иностранных военнослужащих на Украине будет означать, что они станут целями для российских военных. Соответственно, и Европа, и НАТО, и поляки предупреждены о возможных последствиях этой авантюры. Если Польша решит всё-таки ввязаться в это противостояние, она станет стороной конфликта, — сказал он.
Втягивание НАТО или раздел Украины
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Участие польских войск в конфликте на Украине на самом деле чревато разными последствиями. На ум сразу приходит то, что Польша является членом НАТО, и малейшее столкновение польских и русских военных будет означать фактически войну между нашей страной и альянсом.
С другой стороны, НАТО неоднократно подчёркивало, что не готово сражаться за Украину против России, осознавая, какие риски это несёт не только ему, но и всей планете. Поэтому Западная Европа и США могут свалить всю ответственность на Польшу.
История знает не один случай, когда какое-либо государство подвергалось разделу более сильных соседей, которые делили сферы влияния между собой. Поэтому политолог Дмитрий Родионов не исключает, что что-то подобное может произойти и с Украиной.
— В Варшаве тоже сидят не дураки, и там не хотят, чтобы польские солдаты сталкивались с российскими, тем более, что это произойдёт на территории Украины, и НАТО поэтому вмешиваться там за поляков не будет. Поэтому Варшава пойдёт на всё это, только если получит какие-то гарантии со стороны Запада о защите. Да и в целом польское руководство рассчитывает, что её войска займут просто определённую территорию Западной Украины и с Россией там никак не пересекутся. И Россия не будет их оттуда выдавливать, потому что такой цели нет. Польша и Россия могут договориться о том, как дальше в таком положении сосуществовать. Может быть и то, что между сторонами создадут буферное государство, потому что никто из сторон не заинтересован в общей границе, — заключил эксперт.
Пойдёт ли Польша на введение своей армии на Западную Украину?