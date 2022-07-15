Как и зачем Зеленский готовится сдать западную часть страны полякам С начала спецоперации на Украине больше других на Западе не унимается Польша. Неужели Варшаву так волнует судьба украинцев, которым они ещё недавно припоминали Волынскую резню? На самом деле нет. 31094 31094 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky, © Shutterstock

В марте этого года страны Запада дали чётко понять, что не готовы впрягаться в боевые действия с Россией ради Украины, поэтому всё, на что может рассчитывать Киев, — это почти боевое железо (почти списанное) и деньги. Ни о каком отправлении контингента или о закрытии воздушного пространства, как того просили мечтатели о кружевных трусиках и наивные дурачки, верившие во "всемогущий Запад", не было и речи.

Но у официальных лиц Польши была совсем иная позиция. Патологическая русофобия варшавского руководства затмила разум сразу после начала украинского конфликта. Так, небогатые по сравнению с престарелыми западноевропейскими "тиграми" поляки оказались среди лидеров по военной и финансовой помощи Киеву, потратив на Зеленского и его хунту не менее трёх миллиардов долларов. По этим тратам Варшава уступила лишь США и Великобритании. Как будто в Польше нет никаких проблем, на которые нужны деньги. Притом что "инвестиция" в корне невыгодная: шансы сохранения режима Зеленского крайне скромны.

Параллельно вбухиванию денег в апологетов Степана Бандеры и Романа Шухевича польские власти активно занимаются втягиванием мира в третью мировую войну, провоцируя Запад "ответить России". Так, недавно покинувший свой пост вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что "на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО".

Ярослав Качиньский. Фото © ТАСС / AP

Позже был обнародован приказ командующего Вооружёнными силами Польши Ярослава Мики о приведении в полную боевую готовность десантных частей, которые должны будут первыми войти на Западную Украину — "в целях охраны объектов критической структуры во Львовской и Волынской областях Украины".

Киевский ответ на "любезность" или сделка

Несмотря на то что все воинственные инициативы Польши были проигнорированы её более мощными союзниками по НАТО, в Киеве стали воспринимать Варшаву как главную поддержку и опору. Если дело дрянь, так хоть приободряющее слово соседей поддерживает в Зеленском последние — уже еле трепыхающиеся — надежды на перемогу.

В конце мая президент Украины то ли в знак благодарности, то ли с некими далеко идущими планами предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус в своей стране. Соответствующий законопроект был опубликован в официальных источниках Киева 11 июля. Из него следует, что граждане Польши и члены их семей смогут легально пребывать на Украине в течение полутора лет с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание и социальные выплаты.

На этом фоне возникает вопрос, а не взаимосвязано ли стремление Польши принять участие в конфликте на стороне Украины с этим законом Зеленского?

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве. Фото © ТАСС / Zuma

Экс-дипломат и политический аналитик Ростислав Ищенко в одном из своих материалов как раз такую связь прослеживает. Во-первых, приравнивание поляков в правах к гражданам Украины позволит первым беспрепятственно служить в украинской армии. Кроме того, Зеленский таким образом может заключить с президентом Польши Анджеем Дудой своего рода сделку: мы даём полякам все права на Украине, а вы вводите сюда свои войска, чтобы прикрыть западную часть страны, пока мы местных призывников и военных (из Львова, Ровно, Луцка, Тернополя) отправим в мясорубку в Донбассе и на юге.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, это очень вероятное развитие событий, потому что все прекрасно понимают, что у Киева заканчиваются солдаты.

— Большая часть боеспособных и опытных подразделений была уничтожена русской армией. То, что сейчас остаётся, это обслуживающий персонал украинской армии, это новобранцы, которые абсолютно не умеют воевать. И они рано или поздно тоже будут уничтожены. Поэтому возникает вопрос, кем заткнуть эти бреши. Их закрыть можно в первую очередь иностранными наёмниками, но с ними связываться довольно сложно, потому что ни одна страна не отправит туда своих солдат, потому что это будет означать войну с Россией. А когда иностранцы из какого-либо государства будут приравнены в правах к местному населению, это существенно облегчает им службу в армии или полиции на Украине. С этой целью граждан Польши и приравнивают в правах к украинцам, — сказал Родионов в интервью Лайфу.

Военный обозреватель Виктор Баранец подтвердил, что такое развитие событий — вполне реальная перспектива.

— Но всё будет зависеть от решения киевской власти. Если Зеленский и Верховная рада решат, что войска Польши надо вводить на Западную Украину, то они туда прибудут уже на следующий день. Местные подразделения территориальной обороны и военных везут как мясо на восток страны в окопы, — полагает он.

Российский политический журналист Владимир Корнилов считает по-другому. По его словам, далеко не факт, что предоставление особого статуса гражданам Польши будет означать введение польских войск на Украину.

— Но тот факт, что руководители Польши неоднократно на разных уровнях выдвигали авантюрную идею ввода миротворческого контингента НАТО на Украину — не может не вызывать тревогу, — обращает он внимание.

Русский ответ

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Российское руководство неоднократно заявляло, что любое вмешательство в конфликт на Украине будет означать увеличение его масштабов и реальную угрозу начала мировой войны. Этот же тезис подтвердил и белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, в любом случае приведёт к третьей мировой войне.

В России пока терпят бесконечную накачку украинской армии натовским оружием, но кто знает, что последует за игнорированием "стопятьсотого" предупреждения стран Запада?

— Российскому снаряду или ракете всё равно, придут ли поляки в западную часть Украины, им всё равно, какого врага уничтожать — польского или украинского. Нам надо выполнить задачи, которые мы поставили перед собой на Украине, вне зависимости от того, придут поляки подо Львов или не придут. Мы отобьём у поляков охоту участвовать в этой катавасии. Зеленский решил прикрыть проблемы Украины Польшей. Теперь будет уже не русско-украинский конфликт, а русско-польско-украинский. В этом есть и своя опасность: когда Россия намолотит гробов для польских солдат, то Варшава будет зазывать вмешаться в конфликт НАТО. И если Запад поведётся на это, будет третья мировая война, — отметил военный эксперт Виктор Баранец.

Политолог Владимир Корнилов в целом согласен с такой позицией, при этом он напоминает о том, что враждебная активность Польши началась далеко не сегодня.

— Россия прямо, открыто и публично предупреждала, что появление любых иностранных военнослужащих на Украине будет означать, что они станут целями для российских военных. Соответственно, и Европа, и НАТО, и поляки предупреждены о возможных последствиях этой авантюры. Если Польша решит всё-таки ввязаться в это противостояние, она станет стороной конфликта, — сказал он.

Втягивание НАТО или раздел Украины

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Участие польских войск в конфликте на Украине на самом деле чревато разными последствиями. На ум сразу приходит то, что Польша является членом НАТО, и малейшее столкновение польских и русских военных будет означать фактически войну между нашей страной и альянсом.

С другой стороны, НАТО неоднократно подчёркивало, что не готово сражаться за Украину против России, осознавая, какие риски это несёт не только ему, но и всей планете. Поэтому Западная Европа и США могут свалить всю ответственность на Польшу.

История знает не один случай, когда какое-либо государство подвергалось разделу более сильных соседей, которые делили сферы влияния между собой. Поэтому политолог Дмитрий Родионов не исключает, что что-то подобное может произойти и с Украиной.

— В Варшаве тоже сидят не дураки, и там не хотят, чтобы польские солдаты сталкивались с российскими, тем более, что это произойдёт на территории Украины, и НАТО поэтому вмешиваться там за поляков не будет. Поэтому Варшава пойдёт на всё это, только если получит какие-то гарантии со стороны Запада о защите. Да и в целом польское руководство рассчитывает, что её войска займут просто определённую территорию Западной Украины и с Россией там никак не пересекутся. И Россия не будет их оттуда выдавливать, потому что такой цели нет. Польша и Россия могут договориться о том, как дальше в таком положении сосуществовать. Может быть и то, что между сторонами создадут буферное государство, потому что никто из сторон не заинтересован в общей границе, — заключил эксперт.

Фото © Shutterstock Пойдёт ли Польша на введение своей армии на Западную Украину? 0 Поляки хотят вернуть себе эту территорию, которая когда-то им принадлежала Нет, потому что побоятся России Запад не позволит стране НАТО и ЕС пойти на эскалацию конфликта

Авторы Михаил Краснов