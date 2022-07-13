Для чего министр обороны Украины Резников делает заявления о наступлении на Херсон Оглавление Где ждать наступления Реализация планов Блеф и ничего больше В Киеве объявляют о планах отвоевать юг страны, не имея ни войск, ни оружия. Эксперты считают эти заявления блефом. 14447 14447 Украинский солдат на фоне повреждённого бомбой здания. Обложка © Getty Images / Niall Carson / PA Images

Украинские власти заявляют, что готовятся к наступлению на южные регионы, которые находятся под контролем России. Для этого собирается войско и готовится план. Дата, когда начнётся атака на подконтрольные Российской Федерации города, не называется. При этом анонсирование наступления может быть игрой Киева, направленной на дестабилизацию обстановки.

Где ждать наступления

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский отдал приказ начать подготовку наступления на юг Украины. Место, где возможна активизация боёв, он не назвал. При этом заявил, что этот район важен для страны с точки зрения экономики.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © ТАСС / АР / RONALD WITTEK

Одним из направлений может стать Херсонщина и Запорожье. О регионах, которые полным ходом интегрируются с Россией, сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Чиновница посоветовала населению эвакуироваться оттуда.

— Я не знаю, в каких числах это произойдёт, но точно знаю, что там точно не должно быть женщин и детей, — сказала Верещук.

Итак, для наступления, по звучащим из Киева заявлениям, готовится план и миллионная армия. Для его реализации требуется западное вооружение, отметил Резников. Интересно, что несколькими днями ранее министр обороны жаловался американским журналистам, что украинская армия истощена.

— Необходимо обновить наши взводы, заменить их, так как у нас большие потери. Мы ждём больше бронетехники, больше вооружения от наших партнёров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию, — говорил Резников.

Как-то заявления о нехватке личного состава и вооружения не стыкуются с планом вести наступление, поэтому или дело идёт к очередной мобилизации, или Киев просто блефует и никуда наступать не собирается.

Реализация планов

Отбить у России Херсонскую и Запорожскую область — понятное желание киевского режима. Резников говорит о миллионной армии, но сейчас такого количества людей в вооружённых формированиях Украины нет. Их нужно мобилизовать, что в сегодняшних украинских реалиях крайне сложно. По стране прокатилась волна митингов с требованием оставить мужчин в покое. Но даже если это удастся, то, скорее всего, наступление потерпит поражение.

— Они могут предпринять определённые действия. Недооценивать противника нельзя, это мощная армия. Судя по тому, что происходит на фронтах, сил у Украины уже нет. У Киева сейчас есть "крупная победа" на Змеином, хотя остров оставили, потому что в стратегическом плане он не имеет для нас значения, — пояснил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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Любой исход наступления устраивает лично Зеленского. В случае успеха западные СМИ будут трубить о том, что украинским военнослужащим удалось одержать верх над Российской Федерацией, а приказ давал лично президент. Если Украина потерпит поражение, то вся вина ляжет на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, у которого давний конфликт с главой государства.

Блеф и ничего больше

Наступления и вовсе может не быть. Слова Резникова похожи на очередной акт вымогательства оружия у западных стран. Предположим, что дали. Подготовка специалистов, переброска и многие другие сопутствующие факторы — дело не одного месяца. К тому же в небе российская авиация. Сейчас власти пытаются доказать на фоне сдачи Лисичанска и Северодонецка, что ещё ничего не кончено и Украина будет продолжать бороться.

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— Резников впадает в политический блеф, направленный на компенсацию негативного эффекта, возникшего после Лисичанска. Для поднятия морального духа и для того, чтобы бороться с паническими настроениями среди силовиков, делаются такие заявления, — заявил Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

К концу лета Вооружённые силы России и Народные милиции республик Донбасса будут переходить к заключительной стадии очищения Донбасса от вооружённых формирований Украины. Проще говоря, у Киева голова будет болеть не о наступлении, а об обороне в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Тот самый миллион военных может быть отправлен на эти направления, а Резников лишь создаёт информационный шум.

— В большей степени заявления Резникова из области популизма, потому что один миллион человек вооружить и разместить нереально для нынешней Украины. Сейчас он отрабатывает информационную повестку, так как все говорят про Херсонское направление. Скорее всего, ему была поставлена задача публично отчитаться о том, что армию собрали, а теперь бегите все из Херсона. В информационном плане он всё сделал, — считает военный эксперт Алексей Литовкин.

Заявления Резникова и Верещук направлены в том числе на раскачивание ситуации в неподконтрольных Украине областях. Вероятно, в Киеве считают, что смогут спровоцировать панику среди населения. Украинский режим должен помнить, что сейчас на южном направлении концентрируется большое число российских войск и скорее они начнут наступление на Николаев и Одессу, чем ВСУ на Херсон. Да, кстати, на Херсонщине и Запорожье уже не их граждане, а наши, так как паспорта России выдаются в больших количествах.

Фото © Getty Images / Pavlo Bagmut / Future Publishing Начнёт ли Украина наступление на Херсонском направлении? 0 Начнёт, как только получит вооружение. Останется на занятых позициях. Россия начнёт своё наступление и отодвинет украинские войска.

Авторы Даниил Черных