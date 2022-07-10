Как далеко продвинутся российские войска на Украине Украина и Россия готовятся к битве за Славянск, в которой решится судьба всего региона, но уже сейчас известно, на что делается ставка и куда двинутся российские войска дальше. 38047 38047 Фото © Scott Olson / Getty Images

В ближайшее время российские войска приступят к освобождению Славянска. С этого города начались боевые действия в Донбассе в 2014 году, теперь же тут планируется поставить точку. Никаких многоточий быть не может, ведь украинская сторона даёт понять, что именно Славянск в спайке с Краматорском станет местом финальной битвы за Донбасс.

Крепость из Славянска

Украинское командование стягивает большое количество сил к Славянску. Туда направляются отступающие силы из Северодонецка, Лисичанска, ко всему прочему, стягиваются войска, ранее находившиеся в центральных и западных регионах. Министр информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин отметил, что линия фронта растянется от Авдеевки до Славянска. В этой зоне находятся до 70 тысяч украинских бойцов.

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Вместе со стягиванием сил происходит и укрепление позиций. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ещё в мае заявлял, что в агломерации Краматорск – Славянск создан укрепрайон, площадь которого может достигать 170 квадратных километров. Завезено большое количество боеприпасов, топлива, продуктов и медикаментов. Как и раньше, войска занимают объекты гражданской инфраструктуры. По его данным, густонаселённые районы стали местом для размещения тяжёлой техники, в домах оборудуются огневые точки.

Возможные провокации

Не секрет, что террористические методы для Украины — нормальное явление. Михаил Мизинцев сообщил, что славянский детский дом "Тополёк" планируется взорвать. Обвинят в этом Россию. Персонал находится в здании.

Кроме детей, боевики готовы убить взрослое население и создать экологическую катастрофу. Министерству обороны России стало известно, что на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС привезли шесть тысяч литров жидкого хлора. Ёмкости взорвут при приближении союзных сил. Это приведёт к жертвам среди мирного населения и загрязнению окружающей среды.

Новый котёл

Российская армия не идёт в лоб, а берёт населённые пункты в окружение и начинает зачистки. Вместе с этим она подготавливает плацдарм для наступления. Это ярко видно по взятию Святогорска. Российские войска его взяли, но дальше не особо продвигаются. Ждут подкрепление из других районов. При этом артиллерия уничтожает подразделения ВСУ, а также их запасы.

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— Для взятия города будут браться различные высоты, чтобы обеспечить возможность хорошей корректировки. Произойдёт постепенный охват с перерезанием дорог. Далее будут выдавливать противника из города или создавать угрозу полного окружения, — пояснил военный эксперт Борис Рожин.

Для того чтобы украинская группировка попала в котёл, требуется перерезать дорогу на Барвенково, при этом нужно учесть, что к городу примыкает много других населённых пунктов. Это позволит противнику маневрировать.

Стоит напомнить, что в 2014 году, когда Славянск был занят отрядом ополченцев под командованием Игоря Стрелкова, город попал в окружение. Украинские войска заняли гору Карачун, тем самым открыв обзор на всю округу, чем они успешно пользовались, стреляя из тяжёлого вооружения. Сейчас артиллерию тоже никто не списывает, и ей уделяется особое внимание.

— Всё повторяется, однако характер боевых действий изменился. Сегодняшние боевые действия напоминают Первую мировую войну. Сейчас они малоподвижны. Война, которая началась в 1914 году, называлась войной пушек. Тогда доминировала артиллерия и штурмовая пехота. Сейчас — то же самое: артиллерия, штурмовики, снайперы и в качестве поддержки БПЛА, — отметил депутат Госдумы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его словам, танки сейчас малоэффективны в связи с появлением большого числа противотанковых средств, схожая ситуация и с авиацией.

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Таким образом, можно сделать вывод, что освобождение Славянска будет не быстрым. Сначала по позициям противника отработают "Боги войны", а потом в дело вступят штурмовики.

А что дальше

Нет сомнений, что после освобождения Донбасса специальная операция продолжится. Это продиктовано нашими целями, одной из которых является защита Донбасса и России. Нужно учитывать, что в Славянский котёл попадут самые боеспособные части украинской армии. Им предстоит либо погибнуть, либо попасть в плен.

Освобождение и защита Донбасса не могут быть остановлены в границах республик. Границы, как и тех, кто на них стоит, — отодвигать. Расстояние будет зависеть от дальности оружия, которым располагает Украина.

— Украинские батальоны продолжают обстрелы республик и областей, которые освобождены российской армией. В связи с этим от границ нужно отодвигать подразделения ВСУ и националистов на дальность, на которую рассчитаны системы РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", HIMARS, способный вести огонь на расстоянии 300 километров, — полагает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Получается, что украинские подразделения должны оказаться за Днепром. Нельзя забывать и о южных регионах. Сколько будут продолжаться боевые действия на Украине и в Донбассе, предположить сложно, но, в любом случае, стороны должны прийти к миру.

Фото © NurPhoto / Corbis via Getty Images Продолжится ли после Славянска наступление на другие регионы Украины? 0 До Днепра не останется украинских войск Всё остановится на границах республик Донбасса Наступление будет до польской границы

Авторы Даниил Черных