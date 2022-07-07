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Для чего ВСУ оборудуют позиции на химически опасных производствах, провоцируя на удары по ним

Оглавление
Без жалости к гражданским
Подготовка к обороне Славянска
Взрывы химикатов
Сплошная безответственность

Украинские военные используют предприятия с опасными веществами как места дислокации, создавая смертельную угрозу для собственного мирного населения.

Опубликовано 6 июля 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Украинские вооружённые формирования продолжают создавать угрозы для своих же сограждан. В очередной раз они разместили военную технику на предприятиях, где хранятся опасные химические вещества. Такие объекты становятся законной целью для Вооружённых сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР и ЛНР, однако удары по ним могут привести к экологической катастрофе, на что и рассчитывают украинские военные.

Без жалости к гражданским

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил сразу о четырёх объектах, где вооружённые формирования Украины разместили своё оружие.

В Николаеве они додумались оборудовать огневые позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня на территории предприятия "Укрхимтрансаммиак". Это предприятие занимается обслуживанием аммиакопровода. Примечательно, что расположено оно рядом с частным сектором, то есть в случае удара от ядовитого газа могут пострадать сотни мирных людей.

В Одессе ВСУ приглянулся "Одесский портовый холодильник", где также имеются опасные химические вещества. Там в непосредственной близости от Чёрного моря расположили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию. Меньше чем в 500 метрах от места расположения военной техники находятся Морской вокзал, знаменитый Воронцовский дворец и Потёмкинская лестница. В случае удара по украинским позициям эти объекты могут пострадать, а ВСУ смогут известить мировое сообщество об уничтожении Россией культурного наследия и гражданской инфраструктуры.

Девушка позирует для фото рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Одесса, Украина, 17 июня 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Девушка позирует для фото рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Одесса, Украина, 17 июня 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

На ещё одном предприятии, где имеются опасные вещества ("Харьков химпром"), дислоцируются служащие Сил территориальной обороны и тяжёлое вооружение. Данная компания занимается выпуском пластмассовой тары. Кроме этого, она осуществляет полный цикл по торгово-закупочным операциям и экспорту зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур, следует из информации, размещённой на официальном сайте. Атака на его территорию отлично ляжет в западное информационное поле, где уже муссируются сведения о якобы имеющихся фактах уничтожения российскими войсками продовольствия на Украине.

Украинские вооружённые формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан, — говорится в заявлении Минобороны.

Подготовка к обороне Славянска

Самым опасным местом, где обосновались украинские военные, стала Славянская ТЭС. По информации российского оборонного ведомства, на насосно-фильтрационную станцию завезено почти шесть тысяч литров жидкого хлора. Ёмкости планируется взорвать при приближении союзных войск. Рядом со Славянской ТЭС находятся не только крупные населённые пункты, но и река Северский Донец.

Славянская ТЭС. Славянск, Украина. Фото © Wikipedia Commons

Славянская ТЭС. Славянск, Украина. Фото © Wikipedia Commons

Хлор — вещество опасное. При том объёме, который завезли на Славянскую ТЭС, несколько кварталов может быть заражено. Люди, оказавшиеся в эпицентре, могут погибнуть, если не будут иметь средств защиты. Для сохранения их жизни требуется эвакуация, пояснил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Стоит напомнить, что хлор в газообразном состоянии применялся в качестве оружия свыше ста лет назад. В 1915 году немецкие войска воспользовались им в сражении против французов.

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Взрывы химикатов

Украинские военные уже доказали, что могут устроить взрывы на объектах химической промышленности. Делают это они тогда, когда их шансы противостоять российским войскам сводятся к нулю.

В апреле стало известно, что в Рубежном на территории химического предприятия "Заря" были взорваны цистерны с азотной кислотой. В украинских СМИ начали раскручивать информацию, что взрыв произошёл после обстрела со стороны ЛНР, однако весомых доказательств приведено не было.

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Аналогичная ситуация произошла совсем недавно в Северодонецке. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что отступающие подразделения ВСУ взорвали на комбинате "Азот" цистерну, где могла находиться азотная кислота.

Фото © ТАСС / Евгений Малолетка

Фото © ТАСС / Евгений Малолетка

Сегодня нет сомнений, что готовящиеся к сдаче Донбасса украинские военные способны подорвать завезённые на Славянскую ТЭС ёмкости с хлором. Обвинять в экологической катастрофе будут, конечно же, Вооружённые силы России, опасность же для мирных граждан самой Украины, очевидно, в расчёт не принимается.

Они уже проводили взрывы на химических предприятиях. Сейчас тоже могут взорвать. В настоящий момент Украина игнорирует международные обязательства. Это видно даже по отношению к пленным. Применение любых аэрозолей (а мы говорим про смесь, которая будет распространяться по воздуху) может быть опасна лично для них, так как ветер может подуть на собственные позиции, отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Сплошная безответственность

Россия призвала международные организации повлиять на Киев, чтобы ВСУ не использовали опасные объекты в военных целях. Однако с большой долей вероятности на Западе не заметят сложившейся ситуации.

Рискуя жизнями мирных людей (да и своими тоже), украинские военные игнорируют правила ведения боевых действий. При этом они ещё и умудряются обвинять Россию.

Ответственность, разумеется, будет переложена на Россию. Они просто установят ёмкости с веществами возле своих позиций и спровоцируют огонь артиллерии по ним, после чего скажут, что это русские сделали. Впрочем, они могут и не утруждать себя провокациями. Могут сами что-то взорвать, распылить, будучи уверенными, что на Западе скажут, что виновна Россия, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Единственным выходом для России в этой ситуации является документирование подобных преступлений с последующей передачей в суды. Это один из немногих способов наказать террористов.

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Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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