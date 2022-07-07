Для чего ВСУ оборудуют позиции на химически опасных производствах, провоцируя на удары по ним Оглавление Без жалости к гражданским Подготовка к обороне Славянска Взрывы химикатов Сплошная безответственность Украинские военные используют предприятия с опасными веществами как места дислокации, создавая смертельную угрозу для собственного мирного населения. 24241 24241 Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Украинские вооружённые формирования продолжают создавать угрозы для своих же сограждан. В очередной раз они разместили военную технику на предприятиях, где хранятся опасные химические вещества. Такие объекты становятся законной целью для Вооружённых сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР и ЛНР, однако удары по ним могут привести к экологической катастрофе, на что и рассчитывают украинские военные.

Без жалости к гражданским

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил сразу о четырёх объектах, где вооружённые формирования Украины разместили своё оружие.

В Николаеве они додумались оборудовать огневые позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня на территории предприятия "Укрхимтрансаммиак". Это предприятие занимается обслуживанием аммиакопровода. Примечательно, что расположено оно рядом с частным сектором, то есть в случае удара от ядовитого газа могут пострадать сотни мирных людей.

В Одессе ВСУ приглянулся "Одесский портовый холодильник", где также имеются опасные химические вещества. Там в непосредственной близости от Чёрного моря расположили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию. Меньше чем в 500 метрах от места расположения военной техники находятся Морской вокзал, знаменитый Воронцовский дворец и Потёмкинская лестница. В случае удара по украинским позициям эти объекты могут пострадать, а ВСУ смогут известить мировое сообщество об уничтожении Россией культурного наследия и гражданской инфраструктуры.

Девушка позирует для фото рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Одесса, Украина, 17 июня 2022 года. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

На ещё одном предприятии, где имеются опасные вещества ("Харьков химпром"), дислоцируются служащие Сил территориальной обороны и тяжёлое вооружение. Данная компания занимается выпуском пластмассовой тары. Кроме этого, она осуществляет полный цикл по торгово-закупочным операциям и экспорту зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур, следует из информации, размещённой на официальном сайте. Атака на его территорию отлично ляжет в западное информационное поле, где уже муссируются сведения о якобы имеющихся фактах уничтожения российскими войсками продовольствия на Украине.

— Украинские вооружённые формирования, используя объекты химической промышленности для размещения подразделений и военной техники, умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан, — говорится в заявлении Минобороны.

Подготовка к обороне Славянска

Самым опасным местом, где обосновались украинские военные, стала Славянская ТЭС. По информации российского оборонного ведомства, на насосно-фильтрационную станцию завезено почти шесть тысяч литров жидкого хлора. Ёмкости планируется взорвать при приближении союзных войск. Рядом со Славянской ТЭС находятся не только крупные населённые пункты, но и река Северский Донец.

Славянская ТЭС. Славянск, Украина. Фото © Wikipedia Commons

— Хлор — вещество опасное. При том объёме, который завезли на Славянскую ТЭС, несколько кварталов может быть заражено. Люди, оказавшиеся в эпицентре, могут погибнуть, если не будут иметь средств защиты. Для сохранения их жизни требуется эвакуация, — пояснил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Стоит напомнить, что хлор в газообразном состоянии применялся в качестве оружия свыше ста лет назад. В 1915 году немецкие войска воспользовались им в сражении против французов.

Взрывы химикатов

Украинские военные уже доказали, что могут устроить взрывы на объектах химической промышленности. Делают это они тогда, когда их шансы противостоять российским войскам сводятся к нулю.

В апреле стало известно, что в Рубежном на территории химического предприятия "Заря" были взорваны цистерны с азотной кислотой. В украинских СМИ начали раскручивать информацию, что взрыв произошёл после обстрела со стороны ЛНР, однако весомых доказательств приведено не было.

Аналогичная ситуация произошла совсем недавно в Северодонецке. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что отступающие подразделения ВСУ взорвали на комбинате "Азот" цистерну, где могла находиться азотная кислота.

Фото © ТАСС / Евгений Малолетка

Сегодня нет сомнений, что готовящиеся к сдаче Донбасса украинские военные способны подорвать завезённые на Славянскую ТЭС ёмкости с хлором. Обвинять в экологической катастрофе будут, конечно же, Вооружённые силы России, опасность же для мирных граждан самой Украины, очевидно, в расчёт не принимается.

— Они уже проводили взрывы на химических предприятиях. Сейчас тоже могут взорвать. В настоящий момент Украина игнорирует международные обязательства. Это видно даже по отношению к пленным. Применение любых аэрозолей (а мы говорим про смесь, которая будет распространяться по воздуху) может быть опасна лично для них, так как ветер может подуть на собственные позиции, — отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Сплошная безответственность

Россия призвала международные организации повлиять на Киев, чтобы ВСУ не использовали опасные объекты в военных целях. Однако с большой долей вероятности на Западе не заметят сложившейся ситуации.

Рискуя жизнями мирных людей (да и своими тоже), украинские военные игнорируют правила ведения боевых действий. При этом они ещё и умудряются обвинять Россию.

— Ответственность, разумеется, будет переложена на Россию. Они просто установят ёмкости с веществами возле своих позиций и спровоцируют огонь артиллерии по ним, после чего скажут, что это русские сделали. Впрочем, они могут и не утруждать себя провокациями. Могут сами что-то взорвать, распылить, будучи уверенными, что на Западе скажут, что виновна Россия, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Единственным выходом для России в этой ситуации является документирование подобных преступлений с последующей передачей в суды. Это один из немногих способов наказать террористов.

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency Сможет ли Россия предать суду тех, кто использует террористические методы? 0 Все виновные окажутся в тюрьме С ними разберутся на поле боя Им удастся сбежать

Авторы Даниил Черных