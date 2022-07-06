Почему Российская армия получила приказ отдохнуть посреди крупного наступления Незначительный перерыв положен не всем, и украинская армия вряд ли сможет использовать его в собственных интересах. 42948 42948 Военнослужащие Народной милиции ДНР во время разминирования пляжей около территории морского торгового порта. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Карта боевых действий на Украине: освобождение ЛНР

4 июля президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил , что освободившим ЛНР группировкам ВС РФ полагается заслуженный отдых. Он необходим для того, чтобы солдаты и офицеры восстановили силы, нужные для последующего наступления.

Заявление главы государства прозвучало после успехов армии на лисичанском направлении. Ранее, 3 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о взятии под контроль всей территории ЛНР. В ходе операции были освобождены город Лисичанск и окружавшие его населённые пункты, в числе которых город Новодружеск, посёлки Белогоровка и Малорязанцево, а также село Белая Гора.

Встреча Президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу. Фото © kremlin.ru

Белогоровка стала ключевым пунктом, за который шли бои. Именно через неё проходит дорога, по которой отступали остатки противника. За штурм Белогоровки отвечали бойцы группировки "О" ("Отважные"). Заход в населённый пункт, занятый противником, прикрывался с помощью дымовых гранат, которые закрывали наших военных от наводящих противотанковых комплексов ВСУ. Все задачи были выполнены в полной мере, успех операции на лисичанском направлении обеспечен на 100%.

Потери ВСУ на Украине

При отступлении из Лисичанска противник оставил 39 танков и другой бронированной техники, 11 орудий и миномётов, а также 48 ПТРК Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три БПЛА.

Всего в ходе освобождения Лисичанска и прилегающих населённых пунктов Вооружённые силы РФ уничтожили 196 украинских танков и других бронемашин противника, 12 самолётов, один вертолёт, 69 беспилотников, шесть систем ЗРК большой дальности, 97 боевых машин РСЗО. В ходе окончательного освобождения ЛНР за две недели интенсивных боев ВСУ потеряли 5469 человек, из них безвозвратных потерь — 2218, санитарных — 3251.

Восполнить эти потери украинской армии нечем: качество резервистов (которые, к слову, всё чаще попадают в плен добровольно, а не в бою) стремительно падает, украинская армия бунтует и предъявляет претензии командирам после спасения бегством из зоны боевых действий.

Только за последние две недели российскими военными и НМ ЛНР/ДНР было взято под контроль 670 квадратных километров Луганской Народной Республики. Чтобы лучше себе представить темпы зачистки, следует принять во внимание, что уже к 3 июля, всего за сутки, было взято под контроль 182 квадратных километра территории ЛНР. Жители 25 населённых пунктов республики могут вздохнуть спокойно.

Украинский солдат держит MBT-NLAW. Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Герои спецоперации на Украине – 2022

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу президент России Владимир Путин отметил, что "подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности". По словам главы государства, другие воинские соединения, включая и группы "Восток" и "Запад", продолжат выполнять свои задачи по ранее утверждённому плану и единому замыслу. Президент выразил надежду на то, что на следующих направлениях будет достигнут такой же успех, как и на Луганском.

На Украине сразу после этого начали звучать заявления, что российское наступление замедляется, однако ничего подобного в реальности не происходит. Командующий войсками ЦВО Александр Лапин и командующий ВКС РФ Сергей Суровикин, чьи подразделения разгромили украинские силы в Горском котле, представили президенту свои предложения по развитию наступательной операции.

Завершая встречу с Сергеем Шойгу, президент отметил, что, исходя из ежедневных докладов главы Минобороны РФ, можно сделать вывод, что в ВС РФ много смелых и профессиональных воинов и все они достойны соответствующих госнаград.

Боевая работа 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в районе Северодонецка. Фото © ТАСС / Александр Река / MAXIM GRIGORYEV

Сколько продлится спецоперация на Украине

5 июля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства поделился, что в спецоперации является самым важным.

"Сегодня для нас главные приоритеты: сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — заявил он.

Небольшая передышка для российских военных — следование в русле заявленных приоритетов Российской армии.

Что под собой подразумевает отдых для военного в условиях активного боевого конфликта? Это небольшие отпуска, частичная ротация личного состава. Примечательно, что в условиях, когда ВСУ теряют по батальону личного состава в день и десяток единиц техники, Российская армия проводит все мероприятия с сохранением структуры вооружённых сил по режиму мирного времени и не увеличивает контингент.

Нужно отметить, что, пока военные групп "Центр" и "Юг" отдыхают и переводят дух после разгрома ВСУ в Лисичанске, Российская армия продолжает прорубать коридор для дальнейшего продвижения. В условленные места везут боеприпасы: ракеты, патроны, снаряды для артиллерии и ракеты для вертолётов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Кроме того, российские военные оценивают захваченный боезапас ВСУ, который остался на взятых территориях: в Лисичанске, по некоторым данным, удалось захватить не менее 150 пусковых контейнеров к комплексам "Джавелин" и ещё примерно полтысячи ракет к ПТРК этой модели.

Обстановка в подразделениях ВСУ, отошедших из огневого мешка, крайне тяжёлая. Практически полностью разгромлена 24-я бригада ВСУ им. Короля Даниила, отправленная в район ЛНР с территории Западной Украины.

Ситуация в Лисичанске. Фото © ТАСС / Александр Река

Перегруппировка российских войск на Украине

Небольшая передышка, объявленная президентом страны, вовсе не значит, что наступление Российской армии остановилось. Ежедневно войска продвигаются вперёд, просто те, кто принимал наиболее активное участие, заслужили этот отдых. Просвет в стене украинской обороны уже виден невооружённым глазом: штурмовая авиация уже активно работает по позициям ВСУ в пригородах Славянска и Краматорска, а это значит, что последняя цитадель Украины в Донбассе не просто взята на прицел, но и в ближайшее время получит последний ультиматум. Как отмечает военный эксперт Константин Сивков, подобные подготовительные работы играют большую роль в операции, позволяют прозондировать почву для грядущего наступления, но те, кто уже проявил себя и выполнил приказ, должны восстановить силы.

Речь идёт о перегруппировках войск, потому что задача на Лисичанском направлении осуществлена. Нужно перегруппировать и отправить войска на другие направления. Это раз. Пополнить боекомплект — два. Ротация личного состава — три. Часть подразделений, которые воевали, нужно отправить на места постоянной дислокации, вместо них поступят другие части для того, чтобы получить боевой опыт Константин Сивков Военный эксперт

По словам эксперта, отдых нужен для того, чтобы возобновить полномасштабное наступление. Кроме того, уже известно, сколько времени понадобится военным для того, чтобы завершить перегруппировку и отдохнуть.

Я думаю, что речь идёт о неделе максимум. Потому что идут активные боевые действия на Донбасском направлении — Авдеевка, направление на Славянск и Краматорск, — там уже интенсивные боевые действия ведутся: обстрел, массированное огневое поражение противника. Далее действуем на Харьковском и Николаевском направлениях. Любое массированное поражение противника — это подготовка к наступлению по трём этим направлениям. Но приоритетом идёт донбасское Константин Сивков Военный эксперт

Эксперты полагают, что ключевые решения, необходимые для продвижения Российской армии вперёд, уже приняты. Помимо того что авиация активно летает на поражение целей под Краматорск и Славянск, первые наземные подразделения армии уже на северных подступах к городу. Не стоит забывать и о другом обстоятельстве: группировка ВСУ в главном укрепрайоне фактически оказалась рассечена надвое. Часть была уничтожена на участке Северодонецк – Лисичанск, другая часть, вероятно, будет уничтожаться на южном направлении: между Бахмутом и Авдеевкой.

Уничтожение южного фланга ВСУ позволит исключить вероятность таких событий, как регулярные обстрелы Донецка и близлежащих районов, жертвами которых становятся десятки мирных жителей. После того как авдеевское направление зачистят и обезопасят, численность группировки ВСУ в Краматорске и Славянске составит в лучшем случае 20 тыс. человек. В четыре раза меньше, чем до 24 февраля.

Ситуация в Донецкой области. Фото © ТАСС / Владимир Гердо Когда ВС РФ сломят сопротивление ВСУ в Донбассе? 0 Справятся до конца июля Закончат в начале августа Ближе к осени Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков