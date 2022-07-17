Почему Украина хочет использовать немецкие "Леопарды" против российских Т-72Б3 и Т-90М Оглавление Военная помощь Испании: танки "Леопард" и БТР М113 "Леопард" против Т-72 Почему Украина проигрывает России К концу года Украина может получить комплект немецких танков Leopard 2A4 от Испании. До этого Киеву поставляли только танки советского образца Т-72. 49701 49701 Слева направо: Танк Т-72Б3, танк "Леопард-2". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Эрик Романенко, © Getty Images / Jens Schlueter

Военная помощь Испании: танки "Леопард" и БТР М113

13 июля испанское издание Infodefensa опубликовало новость о том, что Испания передаст Украине десять танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортёров (БТР) М113. По данным источников, на которые ссылается издание, тяжёлая техника в настоящий момент не используется армией Испании и законсервирована на складах в Сарагосе. "Леопард-2" — один из самых массовых танков в Европе. Эту машину выпустили серией в 3 тыс. единиц, однако продавать эти танки по своему усмотрению никто, кроме Германии, не может.

Проблема в том, что в международных оружейных соглашениях всё держится на сложной системе взаимных договорённостей. Несколько лет назад Израиль продал Германии технологию противотанковых ракетных комплексов Spike-LR, но на условиях, что Германия будет делать эти ракеты только для себя и союзников по НАТО, без права на экспорт и модернизацию. В июне по той же схеме пошла якобы нейтральная Швейцария. Власти страны запретили Дании и Германии поставлять Украине БМП Piranha и снаряды к ЗСУ Gepard.

Та же история приключилась и с "Леопардами". Поскольку они немецкие, поставку должна одобрить Германия. Разговоры о передаче "Леопардов" ведутся с начала мая, когда Испания вознамерилась прислать 40 единиц танков, но в июне правительство Германии наложило вето на передачу техники ВСУ.

Танк "Леопард-2". Фото © Getty Images / Jens Schlueter

"Федеральное правительство [Германии] в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (пусть и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками", — написало 10 июня немецкое издание Spiegel.

В Мадриде извинились перед канцлером Германии Шольцем за скоропалительное решение, заставившее правительство Германии понервничать. Как отмечалось в Business Insider, Leopard A4 в случае передачи Киеву стали бы первыми такими машинами НАТО, которые Запад дал Украине.

Однако от идеи поделиться с Киевом танками Испания не отказалась, решив, что по крайней мере 10 танков она сможет перебросить "для защиты Украины". Правда, Мадриду придётся не только договариваться с Германией (да так, чтобы не испортить с ней отношения, так как испанцы кровно заинтересованы в модернизации платформы Leopard и в участии во франко-германском проекте MGCS), но и модернизировать танки, так как сейчас они не на ходу и требуют ремонта. Решение вскоре было найдено. Насколько оно придётся по нраву Шольцу и его коллегам, пока трудно сказать.

Т-72Б3 (Россия) vs Leopard 2A4 (Германия). Инфографика © LIFE

В Infodefensa отмечают, что переброска танков Leopard 2A4 будет осуществляться по "треугольной схеме" поставки, согласно которой в трехсторонней сделке первая сторона (Испания) сразу передаст танки третьей стороне (Украине). На Зеленского ложится оплата ремонта и модернизации "Леопардов" на территории Испании, правда, финансовое бремя будет компенсировано за счёт средств европейского "фонда мира" ЕС.

"Финансовая составляющая проекта и его временные рамки не определены. Общая стоимость, в зависимости от масштаба капитального ремонта и сложностей с поиском запасных частей, может составить от 5 до 15 млн евро, а поставка техники может состояться только к концу нынешнего года", — сообщает Infodefensa.

Также, по данным Mladá fronta Dnes, в начале апреля Чехия отправила Украине эшелон из 40 танков Т-72 и бронемашин. В конце апреля Польское радио сообщало о передаче Польшей Киеву свыше 200 танков Т-72 и нескольких десятков БМП. Все эти танки советского образца, они используют устаревшие боеприпасы и сильно уступают "Леопардам", но не факт, что современные немецкие машины окажутся полезными на поле боя.

"Леопард" против Т-72

Т-72 — самый массовый танк второго поколения. Он стоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию, производился по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии, Индии.

Военнослужащие на танке Т-72Б3. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Леопард-2" — немецкий танк, созданный в 70-х для сражения с советскими машинами в Сувалкском коридоре и Европе в целом. Разработчик — концерн Krauss-Maffei. Первый серийный танк был передан немецкой армии в 1979 году. "Леопарды" стоят на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Испании, Швейцарии, Дании, Греции, Финляндии и других стран.

По словам подполковника венгерской армии Хорвата Шандора, Т-72 и "Леопард" кардинально различаются по философии конструкции. При создании "Леопарда" акцент делался на выживании и защите экипажа. Толщина лобовой брони Т-72 — до 750 мм, у "Леопарда" — до 860 мм.

Вероятность поражения цели должна составлять 98-99%, достичь этого показателя помогает баллистический вычислитель. Для Т-72 допустимый процент промахов гораздо больше. Хорват Шандор подполковник запаса армии Венгрии

У "Леопарда" более мощный двигатель — MB 873 Ka-501 мощностью в 1500 л.с. В управлении техникой большим подспорьем выступает набор датчиков, сигнализирующих о состоянии системы: давлении и температуре масла, воды и т.д. Силовой установке "Леопарда", в отличие от Т-72, не так страшен перегрев. Различаются и концепции ведения огня. Из-за отсутствующего автомата заряжания у немецкой машины упор сделан на точность первого выстрела.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что важно учитывать не только технические характеристики танков. По его словам, между Т-72 и "Леопардом" имеются значительные отличия и по начинке, и по другим характеристикам, но нужно учитывать такой момент, как живучесть танков на поле боя.

"Леопарды", которые стоят на вооружении Турции, во время конфликта с курдами уничтожались один за другим. Курды их подбивали из ПТРК "Малютка", а это оружие 60-х годов. Поэтому не так страшен танк, как его экипаж. Обученные экипажи могут сражаться эффективно. К примеру, Т-55 в Ираке в первой фазе конфликта в Персидском заливе результативно сражались с "Абрамсами", стреляли по ним. Сравнивать же танки по эффективности, по шасси, по толщине брони можно до бесконечности Алексей Леонков военный эксперт

Эксперт добавил также, что "Леопард" — танк совершенно другой логики, чем Т-72. В нём другая трансмиссия, что сказывается на характере движения и характере повреждения, система прицелов, адаптированная под западного военного, и многое другое.

Даже условные значки целей сделаны под западную школу. Чтобы человека переучить или научить с нуля, нужно время. Механика, водителя можно обучить быстро: три-четыре месяца — и он будет водить танк по полигону, в простейших условиях, заезжать на горку, преодолевать водные преграды Алексей Леонков военный эксперт

Отработкой минимальных навыков дело не заканчивается. Дальше нужно учить тех, кто непосредственно работает с орудием танка.

Там должны быть заряжающий, наводчик, командир танка (у "Леопарда" экипаж состоит из четырёх человек, где четвёртый номер — заряжающий. — Прим. Лайфа). Они должны правильно обнаруживать цели, наводиться на цели, действовать быстро, слаженно, чтобы эту цель поражать. Тут ещё вопрос стрельбы на ходу, на месте, на какой скорости. Понимаете, можно научить его стрелять с места. Основная тактика этого экипажа будет следующая: танк ехал, остановился, прицелился, выстрелил, но в современном бою, как только танк останавливается, к нему что-нибудь прилетает Алексей Леонков военный эксперт

Эксперт подчёркивает, что дополнительное время нужно для того, чтобы обучить экипаж "Леопарда" стрелять в движении по пересечённой местности, где важно держать стабилизацию прицела, стабилизацию ствола, и при тряске заряжающий должен очень быстро и эффективно подносить снаряды и заряды.

Потом экипажи "Леопардов" нужно учить действовать взводами — по три танка, чтобы машины могли вместе взаимодействовать, чтобы по одной цели не стреляли все сразу, а распределяли цели между собой. Потом такое же взаимодействие нужно наладить на уровне танковой роты, но не стоит забывать, что в первые несколько дней ВСУ потеряли практически все танки советского производства, поэтому какой будет для них схватка в новых условиях — сказать трудно.

Почему Украина проигрывает России

Помимо танков с ними должна быть поставлена и инфраструктура. Первым делом — ремонтная. Чтобы оттащить подбитые танки с поля боя и начать их ремонтировать, нужны ремонтно-эвакуационная машина и другая вспомогательная техника. Сам экипаж должен уметь в полевых условиях проводить ремонт — ту же гусеницу поменять, если её сбили. Смогут ли заниматься этим украинские военные — большой вопрос.

Первые танки Leopard выпускали с 1979 года. Танки второй и третьей серий производили в 1982–1984 годах, и именно они получили обозначение A2. Танки четвёртой серии — A3 — производились с 1984 по 1985 год. Пятую серию, A4, которую и хочет поставлять Испания, выпускали в 1985–1987 годах. Наметилось увеличение бронезащиты башни, был введён усовершенствованный баллистический вычислитель, введены снаряды повышенной мощности — бронебойный подкалиберный DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. Масса Leopard 2А4 возросла до 55 тонн.

Танк Т-72Б3 производят с 2011 года по настоящее время. Это результат глубокой модернизации Т-72. Фактически на старой базе удалось создать принципиально новую машину. Изменения коснулись подвижности, защищённости и огневой мощи. На Т-72Б3 установлены новый многотопливный двигатель мощностью 1130 л.с. и дополнительные элементы защиты башни бортовой проекции и днища. Т-72Б3 оснащён системой динамической защиты, которой нет у "Леопарда".

Монтаж внутреннего оборудования башни танка Т-72 в сборочном цехе Омского завода транспортного машиностроения на дочернем предприятии ОАО "НПК "Уралвагонзавод". Фото © ТАСС / Евгений Курсков

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что у России большое преимущество по обученности и подготовленности экипажей, а также по умению экипажей применять танк в условиях современного конфликта.

Технические преимущества — не самое главное. Сейчас танк не выступает самостоятельной боевой единицей, он должен взаимодействовать с другими средствами вооружения, которые присутствуют на поле боя. Но подготовка экипажа играет решающую роль. В одном из танковых биатлонов уже этого года наши танкисты подбили девять танков с девятью обученными экипажами. Другой пример. Немцы как-то демонстрировали "высший пилотаж": один экипаж у них смог сделать восемь выстрелов за минуту. Так наши экипажи добиваются результата в 10 выстрелов в минуту. А "Армата" вообще ушла далеко за десятку Алексей Леонков военный эксперт

Стоит напомнить также, что на Украине "Леопард-2" может встретиться не только с танками Т-72Б3, но и с более современными Т-90М, которые по своей сути являются упрощённой версией танка Т-14 "Армата". Если до реального противостояния машин всё-таки дойдёт, то экспозиция Минобороны в парке "Патриот" может пополниться и более интересными экземплярами трофейной техники противника, а у российских инженеров появится возможность изучить предпоследнюю модификацию немецкого танка, на противостояние с которой когда-то и затачивался первый полностью российский Т-90.

Танк "Леопард-2". Фото © Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance Передаст ли Испания танки Leopard 2А4 Украине? 0 Да, передаст Нет, не передаст Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков