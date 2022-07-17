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Опубликовано 17 июля 2022, 08:33

Два человека погибло в Алчевске в результате ракетного удара ВСУ из американской HIMARS

Депо и профилакторий разрушены в Алчевске в результате ракетного удара ВСУ из HIMARS

Два мирных жителя погибло при нанесении удара по Алчевску со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела города Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS погибло два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий "Дружба", — говорится в заявлении.

ВСУ выпустили по селу Скарговка в ЛНР снаряд из американской системы HIMARS
ВСУ выпустили по селу Скарговка в ЛНР снаряд из американской системы HIMARS

Напомним, ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из американской системы HIMARS, хотя ранее говорилось о двух. Обстрел был зафиксирован накануне, в 21:30.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Татьяна Миссуми
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