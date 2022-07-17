Два человека погибло в Алчевске в результате ракетного удара ВСУ из американской HIMARS

Два мирных жителя погибло при нанесении удара по Алчевску со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела города Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS погибло два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий "Дружба", — говорится в заявлении.