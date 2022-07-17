Целая рота украинских солдат бросила позиции в ДНР и сбежала в неизвестном направлении

В рядах ВСУ произошли новые случаи дезертирства, сообщает Минобороны РФ. На этот раз речь идёт о стрелковой роте 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, которая сбежала с позиций в районе села Верхнекаменское в ДНР.