Целая рота украинских солдат бросила позиции в ДНР и сбежала в неизвестном направлении
В рядах ВСУ произошли новые случаи дезертирства, сообщает Минобороны РФ. На этот раз речь идёт о стрелковой роте 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, которая сбежала с позиций в районе села Верхнекаменское в ДНР.
"Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", — уточнили в Минобороны.
Ранее спецназовцы Росгвардии обнаружили рапорты командиров ВСУ, подтверждающие массовое дезертирство военнослужащих парашютно-десантных подразделений.
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