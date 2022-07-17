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Опубликовано 17 июля 2022, 10:32

Целая рота украинских солдат бросила позиции в ДНР и сбежала в неизвестном направлении

В рядах ВСУ произошли новые случаи дезертирства, сообщает Минобороны РФ. На этот раз речь идёт о стрелковой роте 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, которая сбежала с позиций в районе села Верхнекаменское в ДНР.

"Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", — уточнили в Минобороны.

Бойцы одной из бригад ВСУ отказались от боёв и массово дезертировали в тыл
Бойцы одной из бригад ВСУ отказались от боёв и массово дезертировали в тыл

Ранее спецназовцы Росгвардии обнаружили рапорты командиров ВСУ, подтверждающие массовое дезертирство военнослужащих парашютно-десантных подразделений.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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