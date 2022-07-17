ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon в Одессе

Российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по одному из корпусов с предприятия с оружием ВСУ в Одессе. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате удара был уничтожен склад американских ракет Harpoon ("Гарпун").

Как сообщили в военном ведомстве накануне, ВС России уничтожили цеха по выпуску "Точек-У" и РЗСО в Днепропетровске. Кроме того, российские военные ликвидировали склад боеприпасов в районе Константиновки в ДНР, живую силу и военную технику противника в 25 районах.