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Опубликовано 17 июля 2022, 10:47

Российские ВКС уничтожили до 200 бойцов 92-й бригады ВСУ в Харьковской области

Российские военные ликвидировали около 200 украинских военнослужащих, а также более десяти единиц бронетанковой техники под Чугуевым Харьковской области. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточный удар был нанесён ВКС.

"В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава второго и третьего батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", — рассказал он на брифинге.

Бойцы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой из ПТРК "Конкурс"
Бойцы ДНР уничтожили дот украинских военных под Авдеевкой из ПТРК "Конкурс"

Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили цеха по выпуску "Точек-У" и РЗСО в Днепропетровске. Также было поражено четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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