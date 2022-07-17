Российские ВКС уничтожили до 200 бойцов 92-й бригады ВСУ в Харьковской области
Российские военные ликвидировали около 200 украинских военнослужащих, а также более десяти единиц бронетанковой техники под Чугуевым Харьковской области. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточный удар был нанесён ВКС.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава второго и третьего батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", — рассказал он на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили цеха по выпуску "Точек-У" и РЗСО в Днепропетровске. Также было поражено четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ