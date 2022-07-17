Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения пусковой установки и заряжающей машины американской РСЗО HIMARS. Иностранная техника была ликвидирована в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Уничтожение американской установки HIMARS. Видео © Минобороны РФ

На распространённых кадрах видно, как Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по объекту с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Также было поражено два склада с боеприпасами к этой установке.