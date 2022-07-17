Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения пусковой установки и заряжающей машины американской РСЗО HIMARS. Иностранная техника была ликвидирована в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Уничтожение американской установки HIMARS. Видео © Минобороны РФ
На распространённых кадрах видно, как Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по объекту с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Также было поражено два склада с боеприпасами к этой установке.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который хранился в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.
Кадр из видео / Минобороны РФ