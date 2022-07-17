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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 11:11
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Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения пусковой установки и заряжающей машины американской РСЗО HIMARS. Иностранная техника была ликвидирована в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Уничтожение американской установки HIMARS. Видео © Минобороны РФ

На распространённых кадрах видно, как Воздушно-космические силы РФ наносят точные удары по объекту с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Также было поражено два склада с боеприпасами к этой установке.

ВС России уничтожили пусковую установку и заряжающую машину РСЗО HIMARS
ВС России уничтожили пусковую установку и заряжающую машину РСЗО HIMARS

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили склад натовских противокорабельных ракет Harpoon, который хранился в одном из корпусов промышленного предприятия в Одессе вместе с остальным вооружением ВСУ.

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Кадр из видео / Минобороны РФ

Оксана Попова
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