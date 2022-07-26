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26 июля, 08:43

Поперечный: Я не дискредитировал ВС РФ никоим образом, свято в это верю

Поперечный заявил, что находится в России и не дискредитировал ВС РФ

Блогер Данила Поперечный прокомментировал нашу информацию о том, что полиция начала проверку его деятельности на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом он заявил в соцсетях.

Поперечный заявил, что находится в России и не дискредитировал ВС РФ. Видео © Instagram (запрещён на территории РФ) / Spoontamer

"Первое: я в России. Второе: я не дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации никоим образом, свято в это верю. В-третьих, раз уж мой аккаунт будут проверять всякие спецслужбы, пожалуйста, проверьте и вот этот видеоролик", — сказал Поперечный, уточнив, что никакие эксклюзивные комментарии давать не будет.

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Напомним, по информации SHOT, полиция проверяет высказывания Поперечного на предмет фейков о российских военных. Заявление на молодого человека поступило в московское ОВД по Ярославскому району от гражданина по фамилии Васильев.

Обложка ©

Кадр из видео в Instagram-аккаунте (запрещён на территории РФ) / Spoontamer

Артур Лапсаков

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