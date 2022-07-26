Поперечный: Я не дискредитировал ВС РФ никоим образом, свято в это верю

Блогер Данила Поперечный прокомментировал нашу информацию о том, что полиция начала проверку его деятельности на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом он заявил в соцсетях.

Поперечный заявил, что находится в России и не дискредитировал ВС РФ. Видео © Instagram (запрещён на территории РФ) / Spoontamer

"Первое: я в России. Второе: я не дискредитировал Вооружённые силы Российской Федерации никоим образом, свято в это верю. В-третьих, раз уж мой аккаунт будут проверять всякие спецслужбы, пожалуйста, проверьте и вот этот видеоролик", — сказал Поперечный, уточнив, что никакие эксклюзивные комментарии давать не будет.