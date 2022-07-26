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26 июля, 05:51

Два человека пострадали после удара украинского дрона в Брянской области

Два человека пострадали после атаки украинского дрона по Климовскому району Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло накануне, 25 июля, когда БПЛА сбросил боеприпас возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи. Предположительно, это был ВОГ-17. В больницу попали 43-летний сотрудник "Росгранстроя" с осколочным ранением ягодицы и 68-летний местный житель с ранением голени, бедра и предплечья.

Украинские военные обстреляли второе за утро село в Брянской области

Украинские военные обстреляли второе за утро село в Брянской области

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины. Спустя час удары прекратились, никто не пострадал.

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Telegram-канал Александра Богомаза (архивное фото)

Артур Лапсаков

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