Два человека пострадали после удара украинского дрона в Брянской области

Два человека пострадали после атаки украинского дрона по Климовскому району Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло накануне, 25 июля, когда БПЛА сбросил боеприпас возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи. Предположительно, это был ВОГ-17. В больницу попали 43-летний сотрудник "Росгранстроя" с осколочным ранением ягодицы и 68-летний местный житель с ранением голени, бедра и предплечья.