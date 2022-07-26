Boeing совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси

Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку со спущенным шасси. Об этом сообщили в главке МЧС по Сахалинской области.

На борту воздушного судна находились 399 человек, из которых — 13 членов экипажа и 386 пассажиров. Информация о готовящейся аварийной посадке поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:45 по местному времени (6:45 мск), в воздушную гавань немедленно выехали все оперативные службы. Спустя 20 минут борт успешно сел, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

В МЧС указали, что у самолёта было спущено одно из четырёх колёс на основной стойке шасси.