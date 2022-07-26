В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму

Тяжёлый энергетический кризис, вызванный санкциями против России, нынешней зимой лишь усугубится. Об этом сказано в материале американского издания Foreign Policy.

По словам декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа, мир переживает первый глобальный энергетический кризис.

"Его последствия проявляются во всём мире, и, я думаю, худшее впереди", — уверен он.

Рынки были в напряжении ещё до начала спецоперации России на Украине, уточняет издание. Это произошло из-за пандемии ковида, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений. К настоящему моменту ситуация усугубилась сокращением экспорта топлива из РФ, поэтому Европа обратилась к другим источникам поставок и вызвала повышение цен на мировом рынке. Теперь на стоимость влияет экстремальная жара. Зимой же, напоминает автор материала, начнёт действовать ряд ограничений против российской нефти, что ещё сильнее усугубит положение дел.