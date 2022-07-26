В США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
FP: Зимой мир ждёт усугубление тяжёлого энергетического кризиса
Тяжёлый энергетический кризис, вызванный санкциями против России, нынешней зимой лишь усугубится. Об этом сказано в материале американского издания Foreign Policy.
По словам декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа, мир переживает первый глобальный энергетический кризис.
"Его последствия проявляются во всём мире, и, я думаю, худшее впереди", — уверен он.
Рынки были в напряжении ещё до начала спецоперации России на Украине, уточняет издание. Это произошло из-за пандемии ковида, проблем в цепочках поставок и климатических потрясений. К настоящему моменту ситуация усугубилась сокращением экспорта топлива из РФ, поэтому Европа обратилась к другим источникам поставок и вызвала повышение цен на мировом рынке. Теперь на стоимость влияет экстремальная жара. Зимой же, напоминает автор материала, начнёт действовать ряд ограничений против российской нефти, что ещё сильнее усугубит положение дел.
Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа на 15%. Утвердить его могут уже 26 июля на специальной встрече министров энергетики стран – членов ЕС в Брюсселе.
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