В Ивановской области пса выкинули из окна третьего этажа прямо на мать с ребёнком

Жительница города Кинешма Ивановской области получила вывих плеча после того, как на неё из окна третьего этажа упал пёс. Об инциденте сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Всё произошло накануне на улице Островского. По данным ведомства, животное весом около десяти килограммов упало с пятиэтажного дома прямо на маму с ребёнком. От неожиданности 14-летний мальчик испытал такой сильный шок, что чуть не потерял сознание. Однако его 42-летней маме повезло гораздо меньше.

"Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия полицию и скорую медицинскую помощь. Медики предварительно диагностировали у женщины вывих плеча", — говорится в сообщении.

Пса же правоохранители отвезли в ветклинику, там ему диагностировали ушиб брюшной полости, сейчас жизни животного ничего не угрожает. Предполагается, что беднягу могли умышленно сбросить с третьего этажа. По факту инцидента организована проверка.