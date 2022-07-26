Парень угнал дорожный каток, чтобы покатать возлюбленную, но дважды потерпел фиаско

Компания из двух девушек и одного парня прогуливалась по дворам, когда на их пути появился припаркованный дорожный каток. Пригласив одну из дам прокатиться, юноша сел за руль и тут же наехал на тротуар. Парень решил бросить заведённую технику, однако у дорожного катка были другие планы, и он продолжил движение без водителя, врезавшись в противоположный бордюр. Тогда юный автоугонщик вновь сел за руль и попытался остановить транспорт, но снова потерпел фиаско. После этого он просто сбежал с места происшествия.