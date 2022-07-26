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26 июля, 16:30

Парень угнал дорожный каток, чтобы покатать возлюбленную, но дважды потерпел фиаско

Житель Башкирии угнал дорожный каток, чтобы впечатлить возлюбленную

В башкирском городе Октябрьский юный романтик решил покорить сердце девушки и попытался прокатить её на дорожном катке. Кадры его "любовного подвига" появились в телеграм-канале "Изнанка".


Камера видеонаблюдения зафиксировала "любовный подвиг" юного романтика. Видео © Telegram / "Изнанка"

Компания из двух девушек и одного парня прогуливалась по дворам, когда на их пути появился припаркованный дорожный каток. Пригласив одну из дам прокатиться, юноша сел за руль и тут же наехал на тротуар. Парень решил бросить заведённую технику, однако у дорожного катка были другие планы, и он продолжил движение без водителя, врезавшись в противоположный бордюр. Тогда юный автоугонщик вновь сел за руль и попытался остановить транспорт, но снова потерпел фиаско. После этого он просто сбежал с места происшествия.

А вот от ответственности романтику сбежать уже не удастся. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Кстати, подруга "Ромео" благоразумно ретировалась ещё после его первой неудачи.

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Обложка ©

Telegram / "Изнанка"

Наталья Исакова

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