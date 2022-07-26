Парень угнал дорожный каток, чтобы покатать возлюбленную, но дважды потерпел фиаско
Житель Башкирии угнал дорожный каток, чтобы впечатлить возлюбленную
В башкирском городе Октябрьский юный романтик решил покорить сердце девушки и попытался прокатить её на дорожном катке. Кадры его "любовного подвига" появились в телеграм-канале "Изнанка".
Камера видеонаблюдения зафиксировала "любовный подвиг" юного романтика. Видео © Telegram / "Изнанка"
Компания из двух девушек и одного парня прогуливалась по дворам, когда на их пути появился припаркованный дорожный каток. Пригласив одну из дам прокатиться, юноша сел за руль и тут же наехал на тротуар. Парень решил бросить заведённую технику, однако у дорожного катка были другие планы, и он продолжил движение без водителя, врезавшись в противоположный бордюр. Тогда юный автоугонщик вновь сел за руль и попытался остановить транспорт, но снова потерпел фиаско. После этого он просто сбежал с места происшествия.
А вот от ответственности романтику сбежать уже не удастся. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Кстати, подруга "Ромео" благоразумно ретировалась ещё после его первой неудачи.
Ранее Лайф рассказывал, что судимый приморец угнал катафалк и поехал к девушкам. На любвеобильного злоумышленника завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", которая предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.
Telegram / "Изнанка"