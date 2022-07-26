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Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 19:20

Россиян заверили, что дефицита упаковки после ухода Tetra Pak из РФ не будет

Абрамченко: Завод Tetra Pak продолжит обеспечивать заказчиков упаковкой

Завод Tetra Pak в Московской области продолжит обеспечивать заказчиков упаковкой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Обращаю внимание: завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой", — написала она в телеграм-канале.

Абрамченко заверила, что у РФ есть технологии, сырьё и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы, поэтому дефицит упаковки после ухода Tetra Pak нашей стране не грозит.

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Ранее сегодня стало известно, что шведский производитель упаковки Tetra Pak передаёт российское подразделение местному руководству. Как сообщили в организации, такое решение было принято из-за того, что компания не может поддерживать операционную деятельность.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наталья Демьянова
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