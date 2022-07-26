Уехавших из РФ политиков уличили в попытках повлиять на грядущие выборы в стране

Сегодня наблюдается активизация деятельности уехавших из России политиков, которые при поддержке Запада намерены повлиять на повестку и грядущие выборы. Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил политолог Алексей Чеснаков.

"В последнее время в странах Запада проходило большое количество разного рода мероприятий, связанных с активизацией бывших российских политиков, которые раньше принимали активное участие в избирательных процессах в России. Они пытаются при поддержке западных стран оказывать влияние на повестку и на избирательный процесс", — сказал он.

По словам Чеснакова, пока что успешными их попытки назвать нельзя, однако всё же они есть. Эксперт добавил, что их растущая активность может стать стимулом для российского правительства ужесточить текущую нормативно-правовую базу, чтобы не допустить вмешательства в избирательный процесс извне.