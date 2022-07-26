Украинцы призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о возобновлении мирных переговоров Киева с Москвой. Для рассмотрения лидером Незалежной она должна набрать 25 тысяч голосов. На данный момент обращение, внесённое 26 июля, поддержало около 40 человек.

"Призываю возобновить переговоры с РФ и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины. Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают", — сказано в петиции.

Автор обращения подчеркнул, что возобновить переговоры с Россией лучше прямо сейчас, так как чем дольше Киев участвует в конфликте, тем больше, по его словам, погибает граждан Украины.