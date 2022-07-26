Лавров: Любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Уганду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается ситуации на земле и перспектив её развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Киевом], потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом", — сказал он.