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26 июля, 11:31

Лавров: Любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом

Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Уганду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается ситуации на земле и перспектив её развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Киевом], потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом", — сказал он.

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Ранее Зеленский рассказал, какую опасность видит в перемирии с Россией. По его словам, заключение мира без возврата территорий приведёт лишь к тому, что Москва получит передышку и конфликт продлится дольше.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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