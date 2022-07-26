"Справедливая Россия" предложила разрывать дипотношения с террористическими странами

Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила разрывать или приостанавливать дипотношения с государствами, признанными террористическими. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

"Дипломатические отношения Российской Федерации с государством, признанным ответственным за терроризм (террористическим государством), разрываются или приостанавливаются с момента признания такого государства террористическим (террористическим государством)", — сказано в тексте инициативы.

Кроме того, предлагается конфисковывать и обращать в доход РФ имущество, принадлежащее гражданам террористического государства. Такая мера нацелена на возмещение материального ущерба лицам, пострадавшим от деятельности данной страны.

Также партия предложила критерии признания государства спонсором терроризма. Согласно документу, оно считается таковым, если поставляет в ответственную за экстремистскую деятельность страну "продукцию военного назначения". Причём список этих государств, как и применяемые в их отношении меры, утверждаются кабмином.