Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что космическая отрасль в данный момент находится в непростой ситуации. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации. Видео © LIFE

"Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами: не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", — сказал гендиректор госкорпорации.