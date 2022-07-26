Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации
Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что космическая отрасль в данный момент находится в непростой ситуации. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации. Видео © LIFE
"Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами: не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", — сказал гендиректор госкорпорации.
Борисов также подчеркнул, что пилотируемая программа будет продолжаться в соответствии с намеченными утверждёнными планами. А основной упор будет сделан на создании отечественной орбитальной станции. Кроме того, глава организации отметил, что не будут забывать и о научном космосе.
Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его пост назначен Юрий Борисов, который ранее был зампредседателя Правительства РФ. Песков при этом заявил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.
LIFE