ФАС наложила на Google оборотный штраф в 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала компанию Google на два млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.
"В результате проведённого административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу", — говорится в сообщении ФАС.
В службе напомнили, что Google уличили в непрозрачности, необъективности и непредсказуемости правил YouTube, что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования. По данным ФАС, такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
А 18 июля суд наложил на Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей за отказ удалить запрещённый контент. Это 10% от выручки американской компании и её аффилированных лиц, стоящих в налоговой в РФ. При этом в марте текущего года Google уже получил оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей из-за отказа удалить с YouTube ролик, пропагандирующий деятельность террористических группировок.
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