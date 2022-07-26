ФАС наложила на Google оборотный штраф в 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала компанию Google на два млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

"В результате проведённого административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу", — говорится в сообщении ФАС.