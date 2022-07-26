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26 июля, 11:18

"Не могут внятно объяснить": Лавров обвинил Запад в спекуляции на теме турбин "Северного потока"

Лавров: Запад не может внятно объяснить статус турбин "Северного потока"

Страны Запада до сих пор не могут внятно объяснить, каков статус отремонтированной в Канаде турбины Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нам никто не может внятно, в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламент работы в Канаде", — сказал он на совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что в мире продолжают "раздувать историю" с турбинами, в связи с чем складывается ощущение, что Запад попросту спекулирует на этой теме. Тем самым, по мнению главы МИД РФ, Москву будто провоцируют нарушить регламенты безопасности для удовлетворения потребности Европы в поставке энергоносителей.

Немецкий депутат потребовал срочно дать "Газпрому" все нужные документы по турбине

Немецкий депутат потребовал срочно дать "Газпрому" все нужные документы по турбине

Ранее Лайф сообщал, что у "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока". В частности, есть неясности по поводу режима санкций ЕС и Великобритании и как они будут сказываться на отправке других газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Портовая". В компании Siemens признали проблему.

25 июля также стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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