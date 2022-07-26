"Не могут внятно объяснить": Лавров обвинил Запад в спекуляции на теме турбин "Северного потока"

Страны Запада до сих пор не могут внятно объяснить, каков статус отремонтированной в Канаде турбины Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нам никто не может внятно, в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламент работы в Канаде", — сказал он на совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что в мире продолжают "раздувать историю" с турбинами, в связи с чем складывается ощущение, что Запад попросту спекулирует на этой теме. Тем самым, по мнению главы МИД РФ, Москву будто провоцируют нарушить регламенты безопасности для удовлетворения потребности Европы в поставке энергоносителей.