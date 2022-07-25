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25 июля, 15:14

Цена газа подскочила после сообщения об остановке ещё одной турбины "Северного потока"

Цена газа в Европе резко выросла на фоне сообщений об остановке ещё одной турбины для трубопровода "Северный поток". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе после сообщения об остановке турбины резко усилили рост — до 1858 долларов за тысячу кубометров, при этом открылись торги на отметке 1680 долларов.

У "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока"

У "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока"

Напомним, ранее "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что ниже текущих цифр.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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