Цена газа подскочила после сообщения об остановке ещё одной турбины "Северного потока"

Цена газа в Европе резко выросла на фоне сообщений об остановке ещё одной турбины для трубопровода "Северный поток". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе после сообщения об остановке турбины резко усилили рост — до 1858 долларов за тысячу кубометров, при этом открылись торги на отметке 1680 долларов.