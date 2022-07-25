В Siemens сообщили о нехватке документов для ввоза в РФ турбины для "Северного потока"

В германской компании Siemens Energy заявили о нехватке таможенных документов для ввоза в Россию турбины для газопровода "Северный поток". Сообщение пресс-службы предприятия цитирует ТАСС.

При этом в компании заверили, что власти Германии предоставили им все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию ещё в начале минувшей недели. Также там подчеркнули, что "Газпром" проинформирован об этом.

"Однако чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию", — резюмировали в компании Siemens Energy, добавив, что "Газпром" обязан их предоставить.