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25 июля, 18:42

В Siemens сообщили о нехватке документов для ввоза в РФ турбины для "Северного потока"

В германской компании Siemens Energy заявили о нехватке таможенных документов для ввоза в Россию турбины для газопровода "Северный поток". Сообщение пресс-службы предприятия цитирует ТАСС.

При этом в компании заверили, что власти Германии предоставили им все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию ещё в начале минувшей недели. Также там подчеркнули, что "Газпром" проинформирован об этом.

"Однако чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию", — резюмировали в компании Siemens Energy, добавив, что "Газпром" обязан их предоставить.

"Газпром" остановил эксплуатацию ещё одной турбины "Северного потока"

"Газпром" остановил эксплуатацию ещё одной турбины "Северного потока"

Ранее Лайф сообщал что у "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока". В частности, у компании по-прежнему есть вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых важно для поставки оборудования в РФ и отправки на ремонт других газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Портовая".

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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