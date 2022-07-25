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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 21:34
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Жители Черногории пожаловались на спад в туротрасли из-за отсутствия россиян

В Черногории заявили о слабом турпотоке из-за отсутствия россиян

Жители Черногории пожаловались на спад в туристической отрасли из-за того, что на территории страны нет потока отдыхающих из России. Как сообщает агентство Nova.rs, сувенирные магазины и экскурсионные компании курорта несут серьёзные убытки.

"Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка", — считает владелец сувенирного магазина в Будве Никола.

По его мнению, даже в 1999 году поток туристов был лучше, несмотря на то что страна подвергалась бомбёжкам. Владелец магазина считает, что появление в Черногории украинцев не может сравниться с числом отдыхающих из России. Он заметил, что местные жители не воспринимают приезжающих из Незалежной как туристов, так как в основном в страну прибывают те, кто много не тратит.

Согласно материалу издания, количество забронированных мест в отелях Черногории уменьшилось в среднем на 40% по сравнению с сезонами до пандемии, а заработок продавцов сувенирной продукции снизился наполовину. Это связано с большой стоимостью перелёта из России в эту страну.

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Ранее Лайф писал, что туроператоры России планируют запустить туры в Европу после открытия сухопутных границ с Финляндией и Эстонией. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги.

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Pixabay

Никита Осипов
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