Грозев признался, что участвовал в сорванной операции Киева по угону российских самолётов

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев признался, что украинская сторона пыталась завербовать российских пилотов для угона самолётов ВКС РФ. При этом журналист утверждает, что лично участвовал в этом деле исключительно в качестве документалиста.

"Что правда, так это то, что я участвовал в этой "безумнее чем вымысел истории" о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссёр-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контрразведывательных операций всех времён", — написал журналист в социальных сетях.

По версии Грозева, украинская сторона сразу поняла, что российские лётчики общаются с ними под руководством ФСБ. После этого операция превратилась в так называемую двойную игру, в которой каждый пытался выведать информацию. Также журналист отметил, что украинцы передали РФ якобы фейковые карты расположения ПВО.

Ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Установлены сотрудники украинских спецслужб и их пособники, задействованные в операции. Также ФСБ раскрыла схему разведки Незалежной, которая предлагала за угон боевых воздушных судов до двух миллионов долларов, переправку жён российских военных в страны Евросоюза и открытие там валютных счетов.