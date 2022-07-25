В США объяснили, как Путин загнал Запад в "стратегическую ловушку"

Страны Запада попали в "стратегическую ловушку президента России Владимира Путина", когда решили вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для American Thinker.

"Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырьё, и теперь у страны огромный профицит бюджета", — отметил эксперт.

По его мнению, ситуация на Украине является для Запада "гигантской воронкой", в которой исчезают военные и экономические ресурсы. Впрочем, антироссийские настроения в Европе вскоре дадут свои "плоды" в виде холодной и голодной зимы. Как указал Марковский, всё это в конечном счёте приведёт к недовольству населения. Поэтому, убеждён специалист, время работает на стороне Москвы, а не Запада.