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25 июля, 18:12

В США объяснили, как Путин загнал Запад в "стратегическую ловушку"

American Thinker: Запад оказался в "стратегической ловушке Путина" из-за Украины

Страны Запада попали в "стратегическую ловушку президента России Владимира Путина", когда решили вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для American Thinker.

"Логика России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырьё, и теперь у страны огромный профицит бюджета", — отметил эксперт.

По его мнению, ситуация на Украине является для Запада "гигантской воронкой", в которой исчезают военные и экономические ресурсы. Впрочем, антироссийские настроения в Европе вскоре дадут свои "плоды" в виде холодной и голодной зимы. Как указал Марковский, всё это в конечном счёте приведёт к недовольству населения. Поэтому, убеждён специалист, время работает на стороне Москвы, а не Запада.

Sohu: США могут потерять Аляску из-за сокрушительного ответа России на санкции

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциал антироссийских санкций, которые вводит Запад, уже исчерпан. Министр добавил: они негативно сказываются на самом Евросоюзе, поэтому Брюссель вносит корректировки в свои же ограничения.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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