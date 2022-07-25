В Киеве помечтали, как украинские аэродромы смогут принимать американские F-16
Минобороны Украины сообщило о планах переоборудовать аэродромы под истребители F-16
Украинские военные аэродромы смогут принимать американские истребители F-16, но после переоборудования. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"У нас есть шанс, что наши лётчики начнут овладевать уже современной генерацией самолётов. А какие это будут самолёты. Все мечтают о F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами", — сказал он в эфире телемарафона.
По словам Резникова, украинская сторона уже провела консультацию с инженерами по поводу переоборудования аэродромов. При этом он не уточнил, что с площадками всё-таки будут делать. Тем не менее если речь идёт об их обслуживании и эксплуатации, то, вероятнее всего, на переоборудование уйдут годы.
Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон начнёт обучать украинских лётчиков летать на истребителях F-15 и F-16. Стоит отметить, что пока данная инициатива находится на стадии проекта. Соответствующий документ внесён на рассмотрение членом Палаты представителей Конгресса США Адамом Кинзингером.
ТАСС / Zuma